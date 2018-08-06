Kalebodur temizliği nasıl yapılır?

BANYO KALEBODURU NASIL TEMİZLENİR?

Temizliğe başlamadan önce elektrik süpürgesi ile kalebodurların üzerindeki toz, saç vb. atıkları temizleyin.

Yüzeyi daha kolay temizlemek ve kirleri yumuşatmak için temizliğe başlamadan önce duşu açın.

Buhar olacak şekilde suyu en sıcak dereceye ayarlayıp 10 dakika boyunca yeterli buharın oluşmasını bekleyin.

Banyonun içerisini dolduran buhar, kalebodurlar için doğal bir temizleyici olarak çalışır.

Su buharı, kalebodurdan akmaya başladığında, temiz ve tüy bırakmayan bir bez ile silerek temizleyin.

Yoğun kirler için 1 ölçü sirke 1 ölçü karbonat ve 5 ölçü suyu karıştırıp boş bir sprey şişesine doldurun. Karbonat kirli yüzeyleri temizleyip kokuları ortadan kaldırırken; sirke ise yağ çözücü gibi çalışır ve parlaklık kazandırır.

Yüzeyi hazırladığınız karışım ile spreylerek ıslatın. Birkaç dakika bekledikten sonra nemli bir mikrofiber ya da tüy bırakmayan bir bez yardımıyla silin.

MUTFAK KALEBODURU NASIL TEMİZLENİR?

Temizliğe başlamadan önce elektrik süpürgesi ile yiyecek kırıntıları, toz vb. atıkları temizleyin.

Yağ gibi yoğun kirlerle sahip alanlar için temizlik kovasını sıcak su ile doldurup 1 tatlı kaşığı bulaşık deterjanı ilave edin.

Tüy bırakmayan bir bez ya da paspas yardımıyla zemini temizleyin.

Temizlik bittikten sonra zemini temiz bir bez ile kurulayın.

Kalebodur zeminlere herhangi çay, kahve, portakal suyu gibi renkli sıvılar döktüğünüzde vakit kaybetmeden temizleyin. Dökülen şekerli sıvılar kuruduğunda yapışkan bir zemin oluşturmakla kalmaz derzlerin renklenmesine de neden olabilir.

KÜF OLUŞUMUNU GİDERMEK İÇİN

Ellerinizi korumak için lastik eldiven giyin ve bulunduğunuz alanın havalandırılmış olduğundan emin olun.

Eşit oranda su ve amonyağı karıştırarak bir çözelti hazırlayın.

Yumuşak bir fırça ve amonyak solüsyonunu kullanarak küflü bölgeyi fırçalayıp durulayın.

Pas lekelerini gidermek için

Ellerinizi korumak için lastik eldiven giyin.

Gazyağı ile temiz bir bezi ıslatın.

Pas lekesini gazyağlı bez kullanarak ovalayın.

Lekeler çıkınca ılık su ile durulayıp temiz bir bezile kurulayın.

DERZ ARALARINI TEMİZLEMEK İÇİN

Ellerinizi korumak için lastik eldiven giyin.

Derz rengi beyaz ise 4 ölçü çamaşır suyu ile 6 ölçü suyu karıştırın. Renkli derzlerde çamaşır suyu kullanmayın.

Hazırladığınız solüsyonu bir diş fırçası ile derz aralarını fırçalayın.

3-4 dakika bekledikten sonra bol su ile durulayıp, temiz bir bez ile kurulayın.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.