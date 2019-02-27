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Kale; “Gençler, geleceğimizdir”

İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Gürşat Kale, 31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ilk defa oy kullanacak olan gençlerle Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezinde bir araya geldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
Kale; “Gençler, geleceğimizdir”

İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Gürşat Kale, 31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ilk defa oy kullanacak olan gençlerle Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezinde bir araya geldi.


MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Yusuf Akşak ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yunus Sarıoğlu ile birlikte gençlerin talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Kale; “ Öncelikle yapmış olduğunuz bu ziyaretten dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyor. Gözlerinizden öpüyorum. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları görüyorsunuz. Tarihimiz boyunca da hep böyle olmuştur. Cumhur İttifakı da ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı durmak, devletimizin ve milletimizin bekasını güvence altına almak amacıyla kurulmuştur. Sizler, ülkemizin geleceğisiniz. Bizler sizlere çok güveniyoruz. Talep ve sorunlarınıza büyük önem veriyoruz. İncirliova Belediyesi olarak bugüne kadar yaptığımız tüm icraatlarda siz değerli gençlerimizi düşünerek hareket ettik. Allah’ın izniyle, sizlerin destek ve teveccühleriyle 31 Mart’ta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı da kazanacağız. Böylece ilçemize daha büyük hizmetleri birlikte kazandırmış olacağız” dedi.



Kendilerine gösterilen ilgi ve samimiyetten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden gençler 31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Mustafa Savaş’a, İncirliova’da ise Gürşat Kale’yi destekleyeceklerine dair söz verip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
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