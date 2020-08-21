  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kale Çevresi Kültür Yolu Projesi'nde ikinci etap çalışmaları devam ediyor
Aktüel

Kale Çevresi Kültür Yolu Projesi'nde ikinci etap çalışmaları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-21 21:45:55 -
Kale Çevresi Kültür Yolu Projesi'nde ikinci etap çalışmaları devam ediyor

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kale Çevresi Kültür Yolu Projesi kapsamında ikinci etap çalışmalarını sürdürüyor.

Tarihi mekanların gün yüzüne çıkarılmasının amaçlandığı projenin ilk etabında 77 bin, ikinci etabında ise 50 bin metrekare olmak üzere toplamda 127 bin metrekarelik alanda çalışma yapılmış olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, projenin ikinci etap çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü ifade etti.

Bu alanda konaklama, restoran ve ticaret birimlerinin bulunacağını belirten Sekmen, şunları kaydetti:

"Peyzaj ve bitkilendirme, seyir terası ile yürüyüş yolları yapımı gerçekleştirilecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte şehrimizin tarihi kimliği tamamen ortaya çıkmış olacak. Proje kapsamında yapılacak çalışmalar sonrası bölge adeta bir cazibe merkezine dönüşmüş olacak. Çünkü bu projeden önce Erzurum'daki tarihi eserlerin neredeyse tamamı çarpık ve metruk yapılar arasında kaybolmuş bir haldeydi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan talimatı verdi! 'Osmanlı' modeli geliyor: Esham!
Ekonomi

Erdoğan talimatı verdi! 'Osmanlı' modeli geliyor: Esham!

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında koronavirüs pandemisinin ekonomiye olan etkisi azaltmak amacıyla Osmanlı Devleti’..
Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu
Gündem

Abdulkadir Selvi’den merakla beklenen ‘müjde’ açıklaması! Bakın ne bulundu

Tüm Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde açıklamasını beklerken Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Abdulkadir Selv..
Herkes müjdeyi konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken Erdoğan çıkışı
Siyaset

Herkes müjdeyi konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken Erdoğan çıkışı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı müjdeye odaklanmışken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan her zamanki gi..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı