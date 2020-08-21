Kale Çevresi Kültür Yolu Projesi'nde ikinci etap çalışmaları devam ediyor

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kale Çevresi Kültür Yolu Projesi kapsamında ikinci etap çalışmalarını sürdürüyor.

Tarihi mekanların gün yüzüne çıkarılmasının amaçlandığı projenin ilk etabında 77 bin, ikinci etabında ise 50 bin metrekare olmak üzere toplamda 127 bin metrekarelik alanda çalışma yapılmış olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, projenin ikinci etap çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü ifade etti.

Bu alanda konaklama, restoran ve ticaret birimlerinin bulunacağını belirten Sekmen, şunları kaydetti:

"Peyzaj ve bitkilendirme, seyir terası ile yürüyüş yolları yapımı gerçekleştirilecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte şehrimizin tarihi kimliği tamamen ortaya çıkmış olacak. Proje kapsamında yapılacak çalışmalar sonrası bölge adeta bir cazibe merkezine dönüşmüş olacak. Çünkü bu projeden önce Erzurum'daki tarihi eserlerin neredeyse tamamı çarpık ve metruk yapılar arasında kaybolmuş bir haldeydi."