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Kaldırım'ın sırrı: Mykonos

Yazı Mykonos'ta gittiği kampta çalışarak geçiren Fenerbahçeli sol bek Kaldırım, günü asla tek idmanla tamamlamıyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:43
Kaldırım'ın sırrı: Mykonos

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin yıldızı olarak gösterilen Hasan Ali Kaldırım, performansıyla istikrar abidesi oldu. Başarılı sol bekin yaz döneminden bu yana yaptıkları, yakaladığı çıkışın tesadüf olmadığını gösteriyor. İşte, Hasan Ali'nin yükselişindeki sır:

Yazın menajerlik şirketinin Mykonos'ta düzenlediği kampa katıldı. Kampta Alman futbolcular Max Meyer ve Kevin Trapp, Kamerunlu Choupo-Moting gibi isimlerle hem tatil hem kamp yaptı.

Tek idman olan günlerde kendisi özel program uygulayıp ikinci bir çalışmayı mutlaka yapıyor.

Sigara ve alkolden nefret ediyor. Favori içeceği limonlu zencefil çayı! Kilosuna ve yağ oranına çok dikkat ediyor.

Takım arkadaşlarıyla Almanca ve İngilizce konuşuyor ve İspanyol ca dersi alıyor.

LUCESCU İLE TEMASTA

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun vazgeçilmezi... Sık sık Lucescu ile telefonda görüşüyor.

Sosyal medya için profesyonel bir ekiple çalışıyor. Bu nedenle sanal alemdeki tepkilere şahit olmuyor.

MAAŞININ YÜZDE 1'İ ÇOCUKLARA GİDİYOR

Hasan Ali, İspanyol oyuncu Juan Mata önderliğinde başlayan "Common Goal" projesinin üyesi. Bu proje kapsamında maaşının yüzde 1'ini dünya çapında çocuklara yardım için harcıyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 11:43
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