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Aktüel Kaldırımdaki yaya ile ağaca çarpan otomobilde yangın çıktı
Aktüel

Kaldırımdaki yaya ile ağaca çarpan otomobilde yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:17:40 -
Kaldırımdaki yaya ile ağaca çarpan otomobilde yangın çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, otomobilin kaldırımdaki yayaya ve ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ercan Ç. idaresindeki 42 DD 703 plakalı otomobil, Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki lunapark önünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı.

Otomobil, kaldırımdaki yaya Ferdi Ç'ye ve bir ağaca çarptı. Kazada, Ferdi Ç. ile araçta bulunan Seher D. yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle aracın motor kısmında çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bu arada, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, iki yaralıyı hastaneye götürdü.

Ekiplerin incelemesinin ardından hasarlı araç otoparka çekildi, devrilen ağaç belediye ekiplerince kaldırıldı.


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