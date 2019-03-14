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Kaldırıma çıkan sürücü otomobilde ölü bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu mevkiinde seyir halindeyken kaldırıma çıkan sürücü, direksiyon başında yaşamını yitirdi.

14 Mart 2019 Perşembe 11:46
Kaldırıma çıkan sürücü otomobilde ölü bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kaldırıma çarparak duran otomobilin sürücüsü Mustafa Çakır'ın (52) direksiyon başında hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.

Olay sabah saatlerinde D-100 Karayolu Körfez Kirazlıyalı Mevkii'nde meydana geldi. Yol ayrımındaki kaldırıma çarparak, duran 26 KN 738 plakalı otomobilin içerisinde sürücünün hareketsiz olduğunu fark edenler, polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Mustafa Çakır olduğu belirlenen sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından Mustafa Çakır'ın cansız bedeni Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çakır'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:46
  1. Kaldırıma çıkan sürücü otomobilde ölü bulundu
  2. Kocaeli
  3. Körfez İlçesi
  4. Mustafa Çakır

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