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Kadın - Aile Kalburabastı tarifi
Kadın - Aile

Kalburabastı tarifi

Kalburabastı asla yumuşamayan kıyır kıyır lezzetli tarif...

Yeniakit Publisher
2021-12-11 15:05:00 - 2021-12-11 15:07:49
Kalburabastı tarifi

Kalburabastı tarifi, nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 125 gram tereyağı ya da margarin(oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı irmik
  • 1,5 çay kaşığı karbonat
  • Aldığı kadar un(yaklaşık 3-3, 5 su bardağı)

İçine koymak için;

  • Küçük bir kase kıyılmış ceviz
  • Şerbeti için;
  • 3 su bardağı toz şeker
  • 3,5 su bardağı su
  • 2-3 damla limon suyu

Kalburabastı nasıl yapılır?

Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakıyoruz. Tatlı sıcak şerbet soğuk olacak. Şeker ve suyu ocağa alıp karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynamaya başladığında limon suyunu da damlatıp beş dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alıyoruz. Tatlının hamuru için un hariç verilen malzemeleri karıştırıp, unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuruyoruz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp ister kalıpla isterseniz de rendenin arka kısmına bastırıyoruz. İç kısmına bir miktar ceviz koyup kapatıyoruz. Fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan tatlıların ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuyan şerbeti gezdiriyoruz. Tatlılar şerbetini çekince servis edebilirsiniz.Afiyet olsun

 

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