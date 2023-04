“Kalbimiz, kendini yenileyemez ve yedeği yoktur”

Kalp Sağlığı Haftası münasebetiyle açıklamalarda bulunan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Kalbimiz, kendini yenileyemez ve onun yedeği yoktur. Sağlıklı bir kalp için sigaradan uzak durulmalıdır” dedi.

Kalp hastalıkları ile mücadele etmenin önemini vurgulamak ve kişileri ve toplumu kalp sağlığı konusunda şuurlandırmak amacıyla Kalp Sağlığı Haftası sebebiyle açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Sigaranın tüm organalar üzerinde ciddi zararları var ve en çok zarar verdiği organımız kalbimiz. Bu sebeple kalp sağlığınızı korumak için sigaradan uzak durun” dedi. Türkiye’de görülen kalp ve damar hastalıklarının yüzde 70’inin sigaradan kaynaklandığını belirten Aydın, sigara içen bir kişinin içemeyen kişilere oranla 14 kat daha fazla kalp krizi geçirme riski taşıdığını söyledi.



“Sigara, kalp hastalıklarının başlıca sebebidir”

Kalp hastalıklarında en büyük faktörü tütün ve mamullerinden kaynaklandığını belirten Doç. Dr. Aydın, “Kanın pıhtılaşmasına ve kan basıncına sebep olan, ayrıca kandaki oksijeni azaltarak kalbe büyük zarar veren tütün ve mamullerinden mutlaka uzak durulmalı çünkü bu durumda kalp zorlanır ve damar sertliği meydana gelir” diyerek sigaradan uzak durmanın önemine dikkat çekti. Kalp hastalıklarına yakalanma riskinde sigara tüketiminin etkin bir faktör olarak ele alınması gerektiğini belirten Aydın, “Kalp hastalıkları, Türkiye’de ve dünyada ölümün en önemli sebebidir ve buna bağlı ölümler maalesef her yıl katlanarak artmaktadır” ifadelerini kullandı.



“Koroner kalp hastalığına yakalanma riski çok daha fazla”

1950’li yıllardan itibaren sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dair yapılan araştırmalarda, sigara tüketiminin akciğer kanserine yakalanma riskinin yanı sıra koroner kalp hastalığının oluşumunda da yüksek etkiye sahip olduğunu ve sigara tüketimi ile koroner kalp hastalığı arasında oldukça güçlü bir ilişki bulunduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, yapılan araştırmalar, koroner kalp hastalıklarına yakalanma riskinin sigara içenlerde yüzde 45 oranında daha fazla olduğunu belirtti.



“Sigarayı beyninizde bitirin”

Sigara kullanımının özellikle kalp sağlığı üzerinde birçok zararlı etkisinin bulunduğunu ve sigara içenlerin bir an evvel bırakması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Aydın, “Sigarayı bırakmak isteyen kişiler bu işi beyinlerinde bitirmeli. Bu konuyla ilgili karar vermek, atılacak en büyük adımdır. Devletimizin, sigara bıraktırmayla ilgili donanımlı merkezleri mevcut.” İfadelerini kullandı. Aydın son olarak, “Türkiye Sigarayla Savaş Derneğimiz sigarayla mücadele konusunda kurulduğu 1999 yılından bu yana, toplumun sigaraya karşı şuurlanması yolunda önemli mesafe kat etmiştir. Her zaman söylediğimiz gibi sigaranın son molekülü yok olana kadar mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.