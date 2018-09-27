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Kalbi duran sürücüyü kalp masajıyla hayata döndürdüler

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, bir TIR'a çarparak şeftali bahçesine devrilen kamyonda kalbi duran sürücü, sağlık ekipleri tarafından dakikalarca yapılan kalp masajından sonra yeniden hayata döndürüldü.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:33
Kalbi duran sürücüyü kalp masajıyla hayata döndürdüler

Kaza saat 10.30 sıralarında, Pamukova-Adapazarı Karayolu Pamukova ilçesi mevkiinde meydana geldi. Pamukova'da bulunan bir taş ocağından yüklediği çakılı Adapazarı'na götüren Halim Özcan idaresindeki 54 FJ 936 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde ilerlemekte olan 34 HJ 7453 plakalı TIR'a çarparak yol kenarındaki şeftali bahçesine devrildi. Kamyonda sıkışan Halim Özcan, itfaiye ve 112 Acil ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kalbi durduğu belirlenen sürücüye kalp masajı yapan sağlık ekibi, Halim Özcan'ı dakikalarca uğraştıktan sonra hayata döndürdü. Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halim Özcan daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 14:33
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