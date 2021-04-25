Kalaşnikof’lar ele geçirildi! PKK’ya ağır darbe
Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.
Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ilçe kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 PK 90 milimetre M79 antitank roketatar mühimmatı, 840 PK makineli tüfek mühimmatı ve 130 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi.