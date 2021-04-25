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Gündem Kalaşnikof’lar ele geçirildi! PKK’ya ağır darbe
Gündem

Kalaşnikof’lar ele geçirildi! PKK’ya ağır darbe

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 12:24:00 -
Kalaşnikof’lar ele geçirildi! PKK’ya ağır darbe

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçe kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 PK 90 milimetre M79 antitank roketatar mühimmatı, 840 PK makineli tüfek mühimmatı ve 130 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

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