Kalan makarnadan ne yapılır? | Bir önceki günden yaptığınız makarna buzdolabında bekliyorsa onu farklı bir tarifle değerlendirebilirsiniz. Bir miktar makarna iki yufka biraz peynir ile börek yapabilirsiniz. Börek istemiyorum diyorsanız bezelye, mısır, zeytin ve yeşilliklerle lezzetlendirdiğiniz makarnayı soğuk olarak salata niyetine servis edebilirsiniz. Ya da sossuz bir fırın makarna hazırlayabilirsiniz.

Sossuz fırın makarna tarifi:

Malzemeler:

Makarna

2 yemek kaşığı tereyağı

3-4 kaşık tulum peyniri

3-4 kaşık rende kaşar peynir

Sıvıyağ

Tuz

Sosu için:

2,5 su bardağı yoğurt

1 yumurta

2 yemek kaşığı un

Tuz

Üzeri için:

Kaşar peyniri

Fırın makarna nası yapılır?

Bir kasede unu, yumurtayı ve tuzu güzelce çırpın.

Tereyağını eritip karışıma ekleyin.

Peyniri de karışıma ilave edin.

Sosun yarısını makarnanı içerisine döküp karıştırın.

Makarnayı yağladığınız fırın tepsisine dökün.

Kalan sosu makarnanı üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına sürün.

Makarnanın üzeri kızarınca kaşar rendesini serpin.

Kaşar peyniri eriyince makarnanız pişmiş olacak.

Afiyet olsun.