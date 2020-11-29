  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kalan makarnadan ne yapılır?
Kadın - Aile

Kalan makarnadan ne yapılır?

Artan makarna nasıl değerlendirilir? | Fazla yapılan yemekleri döküp israf etmektense onları değerlendirmek çok kıymetli. Önceki günden kalan makarnadan salata, börek ya da fırın makarna yapabilirsiniz. Peki, beşamel sossuz fırın makarna nasıl yapılır? | Fırın makarna tarifi | Kalan makarnadan ne yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-11-29 20:06:00 -
Kalan makarnadan ne yapılır?

Kalan makarnadan ne yapılır? | Bir önceki günden yaptığınız makarna buzdolabında bekliyorsa onu farklı bir tarifle değerlendirebilirsiniz. Bir miktar makarna iki yufka biraz peynir ile börek yapabilirsiniz. Börek istemiyorum diyorsanız bezelye, mısır, zeytin ve yeşilliklerle lezzetlendirdiğiniz makarnayı soğuk olarak salata niyetine servis edebilirsiniz. Ya da sossuz bir fırın makarna hazırlayabilirsiniz.

Sossuz fırın makarna tarifi:

Malzemeler:

  • Makarna
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3-4 kaşık tulum peyniri
  • 3-4 kaşık rende kaşar peynir
  • Sıvıyağ
  • Tuz

Sosu için:

  • 2,5 su bardağı yoğurt
  • 1 yumurta
  • 2 yemek kaşığı un
  • Tuz

Üzeri için:

  • Kaşar peyniri

Fırın makarna nası yapılır?

Bir kasede unu, yumurtayı ve tuzu güzelce çırpın.

Tereyağını eritip karışıma ekleyin.

Peyniri de karışıma ilave edin.

Sosun yarısını makarnanı içerisine döküp karıştırın.

Makarnayı yağladığınız fırın tepsisine dökün.

Kalan sosu makarnanı üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına sürün.

Makarnanın üzeri kızarınca kaşar rendesini serpin.

Kaşar peyniri eriyince makarnanız pişmiş olacak.

Afiyet olsun.

Fırında kıymalı patates püresi nasıl yapılır?
Fırında kıymalı patates püresi nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Fırında kıymalı patates püresi nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin'in uzay aracı Ay yörüngesine girdi
Gündem

Çin'in uzay aracı Ay yörüngesine girdi

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da Ay misyonu için uzaya gönderilen Çang'ı-5, 112 saatlik uçuşun ardından ay y..
ABD ve AB musluğu açtı! İşte Türkiye'de emperyalistlerin fonladığı haber siteleri
Medya

ABD ve AB musluğu açtı! İşte Türkiye'de emperyalistlerin fonladığı haber siteleri

ABD ve AB ülkeleri, Türkiye'de özellikle muhalif olan bazı medya organlarını fonlamak için musluğu iyice açtı. Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan (..
İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı
Gündem

İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'u Üsküdar ilçesinde kıyıya vuran binlerce denizanası vatandaşları şaşkına çevirdi.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay