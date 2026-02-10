  • İSTANBUL
Kadın - Aile
11
Selma Savcı
Pırasa deyip geçmeyin! O organa fayda veriyor... İçine 1 kaşık ekleyince vücudu baştan aşağı yeniliyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Pırasa deyip geçmeyin! O organa fayda veriyor... İçine 1 kaşık ekleyince vücudu baştan aşağı yeniliyor

Kış ayları gelince bazılarının ağız büktüğü bazılarının ise soflardan eksik etmediği pırasanın öyle bir şifası var ki...

#1
Foto - Pırasa deyip geçmeyin! O organa fayda veriyor... İçine 1 kaşık ekleyince vücudu baştan aşağı yeniliyor

Sofraların mütevazı sebzesi pırasa, sadece bir akşam yemeği değil, adeta doğal bir eczane. Uzmanlar, lif zengini bu kış sebzesinin sindirimden kalp sağlığına kadar sunduğu mucizevi etkileri sıralarken; doğru pişirme teknikleriyle faydasının nasıl iki katına çıkabileceğini açıklıyor. İşte pırasa yemeğinin faydaları…

#2
Foto - Pırasa deyip geçmeyin! O organa fayda veriyor... İçine 1 kaşık ekleyince vücudu baştan aşağı yeniliyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte pazar tezgâhlarında boy gösteren pırasa, sağlığına özen gösterenlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. İçeriğindeki yüksek vitamin ve minerallerle vücudu adeta bir zırh gibi koruyan pırasa yemeği, doğru malzemelerle birleştiğinde vücuttaki ödemi atıyor ve damar sağlığını koruma altına alıyor. Peki, pırasayı sadece bir sebze yemeği olmaktan çıkarıp şifa deposuna dönüştüren sırlar neler?

#3
Foto - Pırasa deyip geçmeyin! O organa fayda veriyor... İçine 1 kaşık ekleyince vücudu baştan aşağı yeniliyor

Pırasa yemeği, kış aylarının en şifalı ve hafif öğünlerinden biridir. Hem sindirim dostu olması hem de bağışıklığı desteklemesiyle bilinir. İşte pırasa yemeğinin öne çıkan temel faydaları...

#4
Foto - Pırasa deyip geçmeyin! O organa fayda veriyor... İçine 1 kaşık ekleyince vücudu baştan aşağı yeniliyor

Sindirim Sistemini Çalıştırır: Bol miktarda lif (özellikle prebiyotik özellik taşıyan inülin) içerir. Bu sayede bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık sorununa iyi gelir.

#5
Foto - Pırasa deyip geçmeyin! O organa fayda veriyor... İçine 1 kaşık ekleyince vücudu baştan aşağı yeniliyor

Kalp Dostudur: İçeriğindeki kaempferol adlı flavonol, damar duvarlarını koruyarak kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.

#6
Foto - Pırasa deyip geçmeyin! O organa fayda veriyor... İçine 1 kaşık ekleyince vücudu baştan aşağı yeniliyor

Bağışıklığı Güçlendirir: Yüksek oranda A, C ve K vitamini içerir. Vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirir.

#7
Foto - Pırasa deyip geçmeyin! O organa fayda veriyor... İçine 1 kaşık ekleyince vücudu baştan aşağı yeniliyor

Kemik Sağlığını Destekler: K vitamini açısından oldukça zengindir; bu da kemiklerin güçlenmesine ve kalsiyum emilimine katkı sağlar.

#8
Foto - Pırasa deyip geçmeyin! O organa fayda veriyor... İçine 1 kaşık ekleyince vücudu baştan aşağı yeniliyor

Ödem Attırıcıdır: Doğal bir idrar söktürücüdür; vücuttaki fazla suyun ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

#9
Foto - Pırasa deyip geçmeyin! O organa fayda veriyor... İçine 1 kaşık ekleyince vücudu baştan aşağı yeniliyor

Havuç ve Zeytinyağı Uyumu: Pırasayı havuçla pişirmek, havucun içindeki beta-karotenin pırasanın vitaminleriyle birleşerek tam bir antioksidan bombasına dönüşmesini sağlar. Limon Sıkın: Piştikten sonra üzerine limon sıkmak, hem lezzetini artırır hem de içeriğindeki demirin vücut tarafından daha iyi emilmesini sağlar.

#10
Foto - Pırasa deyip geçmeyin! O organa fayda veriyor... İçine 1 kaşık ekleyince vücudu baştan aşağı yeniliyor

Eğer pırasayı çocuklara veya pırasa sevmeyenlere yedirmek istiyorsanız; içine az miktarda portakal suyu ekleyerek aromatik ve hafif tatlı bir lezzet yakalayabilirsiniz.

