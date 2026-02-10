CHP’li Buca Belediye’sinin çöp rezaleti: Grev bahane, kirlilik şahane!

“SİNEK VE FARE BASIYOR” Mahalle sakinlerinden Nagihan Derin, belediyeye çağrıda bulunarak, "Belediyemiz artık çöplerimizi toplasın. Kokudan geçilmiyor, sinek ve fare basıyor buraları. Çocuklarımız hep mikrop kapıyor, hasta oluyor. Burası hep böyle, Buca genelinde bir çöp sorunu var. Topluyorlar bazen ama yine hep aynı görüntü oluyor" dedi.