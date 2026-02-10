CHP’li Buca Belediye’sinin çöp rezaleti: Grev bahane, kirlilik şahane!
İzmir’in en yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olan Buca, CHP’li belediyenin yönetim zafiyeti nedeniyle 'çöp dağları'na mahkum edildi. İşçilerin hak arayışı için başlattığı ve sadece bir gün süren grevin sona ermesinin üzerinden zaman geçmesine rağmen, belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarında yetersiz kalması Buca sokaklarını adeta açık hava çöp depolama alanına çevirdi. Konteynerlerden taşarak kaldırımları işgal eden poşetler, çevreye yaydığı ağır kokuyla hayatı çekilmez hale getiriyor.