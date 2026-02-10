  • İSTANBUL
CHP’li Buca Belediye’sinin çöp rezaleti: Grev bahane, kirlilik şahane!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’li Buca Belediye’sinin çöp rezaleti: Grev bahane, kirlilik şahane!

İzmir’in en yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olan Buca, CHP’li belediyenin yönetim zafiyeti nedeniyle 'çöp dağları'na mahkum edildi. İşçilerin hak arayışı için başlattığı ve sadece bir gün süren grevin sona ermesinin üzerinden zaman geçmesine rağmen, belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarında yetersiz kalması Buca sokaklarını adeta açık hava çöp depolama alanına çevirdi. Konteynerlerden taşarak kaldırımları işgal eden poşetler, çevreye yaydığı ağır kokuyla hayatı çekilmez hale getiriyor.

Foto - CHP’li Buca Belediye’sinin çöp rezaleti: Grev bahane, kirlilik şahane!

İzmir’in Buca ilçesinde CHP’li belediye işçilerinin bir günlük grevi sona erdi ancak ilçede hayat normale dönmedi. Grev bitmesine rağmen toplanmayan çöpler dağları aşarken, Buca sokaklarından yükselen ağır koku ve mikrop saçan görüntüler vatandaşı isyan ettirdi.

Foto - CHP’li Buca Belediye’sinin çöp rezaleti: Grev bahane, kirlilik şahane!

Buca’da CHP’li belediye işçilerinin gerçekleştirdiği ve bir gün süren grev süreci sona erdi. Ancak grevin ardından ilçedeki ana caddeler, sokak araları ve hatta çocuk parklarının yakınları çöp dağlarıyla doldu. Konteynerlerden taşan atıklar nedeniyle çevreye ağır bir koku yayılırken, vatandaşlar durumun sadece grevle ilgili olmadığını, ilçede çöp toplama sorununun sürekli yaşandığını ifade etti.

Foto - CHP’li Buca Belediye’sinin çöp rezaleti: Grev bahane, kirlilik şahane!

“SİNEK VE FARE BASIYOR” Mahalle sakinlerinden Nagihan Derin, belediyeye çağrıda bulunarak, "Belediyemiz artık çöplerimizi toplasın. Kokudan geçilmiyor, sinek ve fare basıyor buraları. Çocuklarımız hep mikrop kapıyor, hasta oluyor. Burası hep böyle, Buca genelinde bir çöp sorunu var. Topluyorlar bazen ama yine hep aynı görüntü oluyor" dedi.

Foto - CHP’li Buca Belediye’sinin çöp rezaleti: Grev bahane, kirlilik şahane!

“ÖZELLİKLE YAZIN ÇOK KOKUYOR” Çöp yığınlarının çevre sağlığını tehdit ettiğini belirten Recep Koca ise, "Alan olmayınca çöpler böyle birikiyor, koku oluyor. Özellikle yazın çok kokuyor" ifadelerini kullanarak yetkililerin kalıcı bir çözüm bulmasını istedi.

