Antalya’da tarihi yapı alarm veriyor! Tramvay titreşimi 2 bin yıllık burçlara zarar veriyor

Burç yapısının üst çatı örtüsündeki eski kiremitlerin mukavemetini kaybettiğine dikkati çeken Cemil Karabayram, dilekçede şu uyarıda bulundu: "Yükseklik etkisi göz önüne alındığında yağmur, fırtına, şiddetli rüzgar ile anlık hareketle hayati risk taşıdığı ve düşme ihtimali görülmektedir. Burç yapısının 1965 ve 1970 yıllarında geçirdiği onarım ve koruma çalışmaları etkisini kaybetmiştir. İklimsel koşulların yanı sıra tramvay hattının oluşturduğu sarsıntı, titreşim faktörleri değerlendirildiğinde burç yapısında gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin geçtiği bir turizm güzergahı, aktif kullanılan geçiş yolu olması sebebiyle, kiremitlerin rüzgarın etkisiyle kayması durumunda telafisi imkansız can ve mal kayıplarına yol açacağı, acil olarak gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda olumsuz sonuçlar oluşturacağı net olarak algılanmaktadır." Burç yapısı ve tramvay hattına yönelik kapsamlı bir çalışmanın büyük zaman alacağına işaret eden Karabayram, geçici tedbir olarak üst örtünün özel çelik hasır telle sağlamlaştırılması, güvenlikli geçiş güzergahı oluşturulması gerektiğini bildirdi. Ayrıca tramvay hattının titreşimini azaltmak amacıyla hat raylarının arasına titreşimi en aza indiren muhtelif malzemelerin kullanılması gerektiği de dilekçede kaydedildi.