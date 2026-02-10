Antalya’da tarihi yapı alarm veriyor! Tramvay titreşimi 2 bin yıllık burçlara zarar veriyor

Saat Kulesi'nden aldıkları kayıtların tramvay her geçtiğinde bir titreşimi olduğunu net gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Ferit Çakır, "Bu tekrarlı bir yük olduğu için zaman içinde sorun çıkaracak. Saat Kulesi'nde bazı önlemler aldık ama 'Etraftaki diğer yapılara da önlem almak lazım ya da direkt ray sistemine önlem almak lazım' diye rapora bunları yazmıştım. Geçen yağışlarda da kısmen bir yıkılma olmuştu orada. Bunu tek Saat Kulesi gibi düşünmeyin. Geçtiği her yerde sıkıntılar var. Artık birazcık zayıflamış yapısı da vardı. Üstüne bir de yağmur gelince muhakkak bir sorun çıkarmıştır" diye konuştu. Diğer yandan eski Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü, koruma ve restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na bir dilekçe göndererek uyarıda bulundu. Karabayram dilekçesinde; Kale Kapısı bölgesindeki tescilli taşınmazlardan Roma Dönemi burç yapısının geçmiş yıllardaki fotoğrafı ile tahribata uğradığını gösteren bugünkü fotoğraflarına yer verdi. Cemil Karabayram, tramvay hattına sıfır noktasında yer alan burç yapısının iklimsel etkiler, şiddetli yağmur ve fırtına sonucu üst örtünün kiremit ve harç yapısının olumsuz etkilenmesi nedeniyle ciddi risk oluştuğunu kaydetti. Karabayram dilekçesinde; 2023-2024 yıllarında Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlerine, Antalya Saat Kulesi çalışmaları ilişkin 2023 yılında Gebze Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ferit Çakır tarafından hazırlanan raporda, tramvay hattına ilişkin çözüm önerileri getirildiğini, gerekli önlemlerin alınması hususunun ilgili kurumlara bildirildiğini söyledi.