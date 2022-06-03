Kakaolu Türk kahvesi tarifi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi tarifi

Malzemeler

2 çay kaşığı Türk kahvesi

Bir çay kaşığı kakao

1 fincan buz gibi su

Tüm malzemeleri normal Türk kahvesi pişirir gibi cezvenin içerisine atın ve karıştırın. Karıştırdıktan sonra köpürene kadar pişirin ve ocaktan alın. Afiyet olsun!

Not: günde en fazla 2 fincan Türk kahvesi içebilirsiniz. Fazlası sağlığınıza oldukça zararlıdır.

Türk kahvesi yaparken öncelikle kahvemizin kesinlikle taze olması gerekiyor. Eğer taze çekilmiş kahveleri bulma imkanınız yoksa marketten alabilirsiniz. Kahvelerimizin hava almaması için paketi açtıktan sonra bir kavanoza koyup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz, bu şekilde kahveniz taze kalacaktır.

Diğer önemli bir nokta ise kullanacağınız sutun tabii ki de soğuk olması gerekiyor sıcak su kullanmıyoruz. Çeşme suyunda çok fazla klor olduğu için çeşme suyu kullanmayı da çok tavsiye etmiyorum, normal hazır sulardan yaparsanız çok daha iyi bir sonuç alacaksınız.

Şimdi kahvemizi hazırlamaya başlayalım.

Bol Köpüklü Türk Kahvesi Tarifi, İsteme Kahvesi Nasıl Yapılır?

Öncelikle kullandığınız kahve mümkün olduğunca taze olmalıdır, ne kadar taze o kadar lezzetli. Bu nedenle kahvenizi hava almayan kaplarda nemden uzak tutarak muhafaza etmelisiniz.

Eğer vaktiniz varsa bakır cezve kullanarak kısık ateşte ağır ağır pişirmelisiniz ancak hızlı ve çabuk olmasını arzu ederseniz kahve makinelerinden de yararlanabilirsiniz.

Kahveyi pişirirken kullanacağınız su arıtılmış olmalıdır. Ayrıca suyun soğuk olmasına da dikkat etmelisiniz. Böylelikle kahveniz daha köpüklü olacaktır.

Kahve miktarı, pişirdiğiniz kahvenin lezzeti için oldukça önemli bir unsurdur. Ne kadar çok kahve kullanırsanız tadı da o kadar yoğun olur.

Cezveyi ocağa koymadan önce malzemelerin bütünleşmesi açısından karıştırmanız önemli. Birkaç saniye boyunca kahveyi karıştırın. Bu işlemi ocağa koyduktan sonra tekrarlamayın.

Ocakta pişen kahvenin üzerinde köpüklenme başladığında fincanlara birer kaşık paylaştırın.

Kahve kaynamaya başlayıp kabarınca -tam cezveden taşacakken- ocaktan alıp fincanların yarısına kadar koyun.

Cezveyi tekrar ocağa alıp biraz daha kaynatın ve kalanını fincanların kenarından yavaş yavaş paylaştırın.