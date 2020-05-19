Kakaolu ıslak kurabiyenin şerbeti nasıl olur? Browni kurabiye tarifi ve püf noktaları
Kakaolu ıslak kek tadında basit bir kurabiye yapmaya ne dersiniz? Enfes tadı ve şerbetli yapısıyla diğer kurabiyeleri tahtından edecek olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Birçok tarifte karakız kurabiye olarak da geçen kakaolu ıslak kurabiyeyi sizler için derledik. Tam ölçüsü ve kıvamıyla, kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nedir? Şerbeti nasıl hazırlanır ve nasıl şerbetlenir? İşte merak edilen browni tadında kakaolu ıslak karakız kurabiyesi ve şerbetinin tarifi...
Browni tadında ıslak kurabiye yemek isteyenler için enfes bir tarif! Ayrıca şerbet ve hindistan ceviziyle tadı ikiye katlanıyor. Çocuklarınızla mutfağa girdiğinizde birlikte kolaylıkla yapıp eğlenceli vakit geçireceğiniz tarifi sizlerle paylaşıyoruz.
Malzemeler
- 3 buçuk su bardağı un
- 1 yumurta
- 125 gram tereyağı (oda ısısında)
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 3 yemek kaşığı kakao
Şerbeti için
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı su
- limon
Üzeri için
- hindistancevizi
Yapılışı
Öncelikle su ve şekeri bir kenarda kaynamasını sağlayarak şerbeti hazırlayın. Kaynayınca limon sıkarak 2 dakika sonra ocaktan indirebilirsiniz.
Diğer tarafta bir kap içerisine bütün malzemeleri ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin. Yağlı tepsiye yuvarlak şekiller verip dizin.
200 derecelik fırında 10 dakika pişirin.
Çıkan kurabiyeleri önce soğumuş olan şerbete sonra da hindistan cevizine bulayın. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.
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