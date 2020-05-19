Kakaolu ıslak kurabiyenin şerbeti nasıl olur? Browni kurabiye tarifi ve püf noktaları

Kakaolu ıslak kek tadında basit bir kurabiye yapmaya ne dersiniz? Enfes tadı ve şerbetli yapısıyla diğer kurabiyeleri tahtından edecek olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Birçok tarifte karakız kurabiye olarak da geçen kakaolu ıslak kurabiyeyi sizler için derledik. Tam ölçüsü ve kıvamıyla, kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nedir? Şerbeti nasıl hazırlanır ve nasıl şerbetlenir? İşte merak edilen browni tadında kakaolu ıslak karakız kurabiyesi ve şerbetinin tarifi...