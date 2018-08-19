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Kakaolu ıslak kek tarifi

Kakaolu kek nasıl yapılır? Kakaolu kek yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

19 Ağustos 2018 Pazar 19:31
Kakaolu ıslak kek tarifi

KAKAOLU ISLAK KEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı süt

1 çay bardağı ayçiçek yağı

4 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Kek kalıbını yağlamak için:

1 yemek kaşığı

Tereyağı

PÜF NOKTASI

Kekinizin daha iyi kabarması için; kabartma tozunu elenmiş un ile birlikte 1- 2 damla limon suyu ilavesi ile ekleyebilirsiniz.

KAKAOLU ISLAK KEK NASIL YAPILIR?

Yumurtalar ve toz şekeri, derin bir karıştırma kabında bir mikser yardımıyla toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırın

Süt, ayçiçek yağı, kakao ve vanilyayı ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün. Hazırladığınız sıvı kek harcından büyük bir su bardağı ölçüsünde ayırın.

Kalan kek harcına, elenmiş un ve kabartma tozunu kattıktan sonra karıştırma işlemini sürdürün.

Kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. Hazırladığınız kek karışımını içine aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.

Pişen ve 5 dakika kadar içini çeken keki, fırından alın. Bir bıçak ucu ya da kürdan yardımıyla kekin üzerine delikler açın.

Hazırladığınız sıvı kek karışımını azar azar ilave edip, kendi ısısı ile içine çekmesi için bekleyin.

Sosunu tamamen çeken kakaolu ıslak keki, dilimledikten sonra servis edin.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 19:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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