Kakao yağı nedir, nasıl yapılır? Kakao yağının faydaları nelerdir? Kakao yağı hamilelerin ilgisini çekiyor!

Cilt bakımını doğal ürünlerle yapmak isteyenler, yazın kolayca bronzlaşmak isteyenler ve çatlaklarından kurtulmak isteyenleri buraya alalım. Size doğal cilt bakımının en güzel malzemesini söylüyoruz: kakao yağı. Cilt bakım malzemelerinin içerisinde sık sık kullanılan kakao yağını, bu kez evdeki malzemelerle birleştiriyoruz. Kakao yağı nasıl kullanılır? Kakao yağının faydaları nelerdir? Kakao yağı bronzlaştırır mı? Merak ettiğiniz soruları yazımızda derledik,

işte kakao yağının cilt üzerinde etkileri

Kakao Yağı Nedir?

Kakao çekirdeklerinden üretilen kakao yağı, tamamen doğal bir yağ çeşididir. Katı bir halde satılsa da, kakao yağını eritmek oldukça kolay. Ayrıca sıvı olarak şişeler halinde satılanlara rastlamak da mümkün. En çok kullanıldığı yer ise çikolatalar. Çikolatanın ağızda erimesini kakao yağı sağlıyor. İçeriğinde bulunan yağ asitleri ile hem faydalı, hem de doğal yağların başında geliyor. Cilt sağlığına olumlu etkileri olduğu için, birçok kozmetik ürünün içerisinde de yer veriliyor.

Kakao Yağının Faydaları Nelerdir?

Öncelikle ölçülü bir şekilde tüketilen kakao yağı kalp krizi, felç gibi ciddi hayati tehlikeler taşıyan hastalıklara yakalanma riskini düşürüyor.

Güçlü bir antioksidan olan kakao yağı, bağışıklık sisteminin güçlenmesini de sağlıyor.

Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayan kakao yağı, kabızlığa da iyi geliyor.

Stres, yorgunluk ve uykusuzluk gibi sorunların giderilmesinde de etkili rol oynuyor.

Kuru cildi olanlara sık sık tavsiye edilen kakao yağı, cildin nemlenmesini sağlıyor.

Nemlendirici özelliği ile çatlayan ve kuruyan dudakların bakımında da kullanılıyor.

Yaşlanma karşıtı olarak da bilinen kakao yağı, ciltteki kırışıklıkları da azaltıyor.

Antioksidan kaynağı olduğu için hücrelerde bulunan serbest radikallerin atılmasını kolaylaştırıyor ve cildin onarılmasına olanak tanıyor.

Yaralanma sonucunda ortaya çıkan izlerin daha hızlı iyileşmesini sağlıyor.

Özellikle bacak ve göbek bölümlerinde ortaya çıkan çatlakların giderilmesinde de yardımcı oluyor.

Bronzlaştırıcı etkisiyle güneşlenmek isteyenlerin kurtarıcısı oluyor. Üstelik kakao yağıyla brozlaşmak daha kalıcı sonuçlara neden oluyor.

Kepek sorununun çözümünde kullanılan kakao yağı, yıpranmış ve kuru saçların canlanmasını sağlıyor.

Egzama, sedef ve ağız içinde oluşan enfeksiyonlara da iyi geldiği söyleniyor.

Kakao Yağı Nasıl Kullanılır?

Kakao yağı katı olsa da, vücut sıcaklığında kolayca eriyebiliyor. Fakat ilk kez kullanacak olan kişilerin mutlaka kolunun küçük bir bölümünde deneme yapması gerekiyor. 24 saat içinde bu bölgeyi gözlemleyin. Eğer kaşıntı, kabarma ve kızarıklık görünmüyorsa, kakao yağını ölçülü bir şekilde kullanabilirsiniz.

Kakao yağını cilt üzerinde kullanacaksanız, doğrudan cildinize uygulayabilirsiniz. Elinizle masaj yaparak yağı eritmek olumlu sonuçlar verecektir.

Bronzlaşmak için, güneşlenmeden önce cildinize mutlaka güneş koruyucu krem sürün. Ardından kakao yağını sürerek güneşlenebilirsiniz. Eğer güneş koruyucu krem kullanmazsanız, cildiniz çok hızlı bir şekilde yanacak ve kızarıklık, kaşıntı gibi sorunlara neden olacaktır.

Çatlak, yara izi ve vücut nemlendirme için kakao yağı kullanacaksanız, farklı yağlarla birleştirebilirsiniz. Kakao yağını, hindistan cevizi yağı, badem yağı veya zeytinyağı ile karıştırarak cildinize uygulayabilirsiniz.

Nemlendirici krem için, eğer doğal bir nemlendirici krem yapmak istiyorsanız, kakao yağını, eczanelerde satılan E vitamini kapsülleri ile birleştirebilirsiniz. Karışımı krem kıvamına gelinceye kadar çırparak hazırlayabilirsiniz.

Kuru ve yıpranmış saçları canlandırmak için, kakao yağını, süt ve bal ile karıştırarak saçınıza uygulayabilirsiniz. Ardından ılık su ile saçınızı durulayın.

Kakao Yağının Zararları ve Yan Etkileri Var Mı?

Öncelikle doğru bir miktarda kullanıldığında kakao yağının bilinen bir zararı yoktur. Kronik rahatsızlığı olanlar ve alerjik bünyeye sahip olan kişilerin kullanmadan önce mutlaka doktora danışması gerekiyor. Doymuş yağ içeren kakao yağı, yiyeceklerin içinde kullanıldığında yağ ve kalori olarak dönüyor. Bu nedenle çok aşırı tüketilmemesi öneriliyor. Fazla tüketildiğinde uykusuzluk ve hazımsızlık gibi sorunlara yol açabiliyor. Eğer bronzlaşmak için kullanacaksanız, kakao yağının cildinizi güneşten korumadığını bilmeniz gerekir. Özellikle hassas cilde sahip olan kişiler ve beyaz tenlilerin kakao yağından önce mutlaka güneş koruyucu krem kullanması önerilir, bizden söylemesi.

Kakao yağı hamilelerin ilgisini çekiyor! Kakao yağı çatlakları geçirir mı

Zonguldak’ta hamile kadınlar göbek çatlamasına iyi gelen kakao yağına yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak’ta hamile kadınlar doğum öncesinde yaşanan göbek çatlaması nedeniyle aktarlarda yer alan kakao yağına yoğun ilgi gösterdi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle aktarlar taleplere yetişemez hale geldi. Öte yandan bazı vatandaşlar ise güneşten korunmak için yağı tercih ediyor. Hem sıvı hem de katı halde satılan yağlar tezgahlarda 30-200 TL arasında satıldı.

Aktar İsmail Yılmaz, “Genelde kakao yağlarını tercih ediyorlar. Kakao yağının bir sıvısı bir katısı var. Bu katıyı alıyorsun herhangi bir pet şişeye koyuyorsun zaten güneşi gördüğün de zeytin yağı gibi eriyor. Hamile bayanlar göbek kısmına sürerek çatlakların oluşmasını önlüyor hem deriyi besliyor bende yumuşak kalmasını sağlıyor, yazında güneşten korunmak için sürüyorsunuz bronzlaşmak için kullanıyorlar genelde. Kilo işi olanlar 200 lira kutu halinde olanlar 30 lira oluyor. Yaz aylarında en çok tercih edilen ürün olarak kakao yağı geliyor diyebiliriz” diye konuştu.

Kakao yağı Nasıl sıvılaştırılır? Kakao yağı kaç derecede erir?

Çikolata oda sıcaklığında katı halde iken ağız içinde kolaylıkla erir ve bu kakao yağının katkısıyla olur. Yaygın olan katı kakao yağının erime noktası ortalama 34–38°C'dir.