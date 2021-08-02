Kahveyi su gibi içenler aman dikkat! Yapılan araştırmaya göre...

Yeni bir çalışma, kahveyi su niyetine içenlerde beyin hacmi küçülebileceği ve bu durumun uzun vadede bunama riskini artırabileceğini ortaya koydu.

İngiltere'de yaşları 37 ile 73 arasında değişen 17.702 katılımcıyı içeren yeni çalışmada, kahve tüketimi ile ilgili ilginç verilere ulaşıldı. Yapılan araştırmada, kahve tüketimi, beyin hacmi ve hastalıklar dahil olmak üzere bir dizi farklı sağlık ve yaşam tarzı ölçütü gibi ek veriler hakkında bilgi topluyor.

Nutritional Neuroscience'de yayımlanan çalışmada, günde altı veya daha fazla bardak içen kişilerin, bir veya iki bardak içenlere göre yüzde 53 daha yüksek demans hastası olabileceğini ortaya koydu.



Güney Avustralya Üniversitesi'nden Epidemiyolog Kitty Pham "Kahve dünyanın en popüler içecekleri arasındadır" diyor ve "Yine de küresel tüketimin yılda dokuz milyar kilogramdan fazla olmasıyla, olası sağlık etkilerini anlamamız çok önemli." diye de ekliyor.

Kahve ile ilgili dikkat çeken sonuç

Yapılan çalışmanın, kahve, beyin hacmi ölçümleri, bunama riskleri ve felç riskleri arasındaki bağlantılara ilişkin en kapsamlı araştırma olduğunu belirten Kitty Pham, araştırmada beyin görüntüleme verilerinin dikkate alındığını söyledi.



Kahvenin beyni çeşitli şekillerde etkilediği biliniyordu ancak, çoğu zaman bizi uyanık tutmak da dahil beyin hacmi ve bunama arasındaki ilişki de kahvenin etkisinin olup olmadığı bilinmiyordu. Cinsiyet, yaş, vücut kitle indeksi ve uzun süredir devam eden hastalıklar gibi değişkenlere bakan araştırmacılar, fazla kahve içmenin beyin hacmi ile artan bunama riski arasında bir ilişki buldu.



Epidemiyolog Kitty Pham, yüksek kahve tüketiminin azalmış beyin hacmi ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu bulduklarını günde altı fincandan fazla kahve içmenin bunama ve felç gibi beyin hastalıkları riskine sokabileceğini bulduklarını söylüyor.



Güney Avustralya Üniversitesi'nden epidemiyolog Elina Hyppönen, "Tipik günlük kahve tüketimi bir ile iki standart fincan kahve arasındadır" diyor. Hyppönen, birim ölçüler değişse de günde birkaç fincan kahvenin genellikle iyi olduğunu belirtiyor. (Science Alert)