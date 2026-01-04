  • İSTANBUL
Kahveyi bir de böyle deneyin: Yumuşak dokulu kahve yapacaklar dikkat böylesi görülmedi! Masaya yakışacak

Kahveyi bir de böyle deneyin: Yumuşak dokulu kahve yapacaklar dikkat böylesi görülmedi! Masaya yakışacak

Böyle kahve görülmedi! Maskesi yapılan, ayak bakımında hatta lekeye bile temizlik malzemesi olarak kullanılan kahve sadece bir içecek değil! İşte sokaklarında sergilen o meşhur kahveleri geride bırakan yumuşak dokulu kahve böyle yapılacak.

Kahveyi bir de böyle deneyin. Yumuşak Dokulu Kahve Tarifi İçin Malzemeler!

1 fincan için:

  • 1 tatlı kaşığı silme granül kahve.
  • 1 çay kaşığı kakao.
  • 1 çay kaşığı bal.
  • 1 fincan süt.

Kahve severler için masaya yakışacak ideal bir seçim.

Bugün kahvenize biraz değişiklik katmaya ne dersiniz? Hafif, yumuşak dokusuyla kendinizi birazcık rahatlatın. Buyrun tarifimize..

Öncelikle sütü cezveye alıp kaynamaya bırakıyoruz.
Ardından fincana kahve ve kakaoyu koyuyoruz üzerine biraz fincandan süt döküyoruz ve içine balı da ilave ediyoruz.
Bal eriyene kadar karıştırıyoruz.
Süt kaynayınca fincana döküyoruz. İşte bu kadar.
Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

