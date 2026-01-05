  • İSTANBUL
Dünya

Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Çin Devlet Başkanı Şi'yi cesaretlendirebileceğini söyleyen İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Emily Thornberry, iki ülkenin liderini işaret ederek tuzak çevirirken bulabileceğimizi ima etti. İki lider; çok kötü bir emsal teşkil ediyor.

İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Emily Thornberry, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin "Çin ve Rusya'yı cesaretlendirebileceğini" belirtti.

İktidardaki İşçi Partisi Milletvekili Thornberry, Times Radio'ya yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesini "kabul edilemez" ve "uluslararası hukuku ihlal eden eylemler" olarak nitelendirdi.

ABD'nin müdahalesinin "yasal eylem olmadığını" ve "bunu haklı gösterecek hiçbir şey düşünemediğini" söyleyen Thornberry, "İngiltere ve müttefikleri, topluca 'Bu şekilde uluslararası hukuk ihlallerine izin veremeyiz. O kanunlarının geçerli olmasına izin veremeyiz.' demeleri gerekiyor." ifadesini kullandı.

İngiliz milletvekili Thornberry, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i bunu yaptığı için kınıyoruz. Donald Trump'ın da bunu yapmaması gerektiğini açıkça belirtmeliyiz." diye konuştu.
Ayrıca, Thornberry, Maduro'nun New York'a götürülmesinden sonra ABD'nin bundan sonra ne yapacağını planlamamış olmasından endişe duyduğuna değindi.

Milletvekili Thornberry, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak benim asıl sorunum, her halükarda bunun yasal bir dayanağı olmaması ve Çin ve Rusya gibi ülkelere çok kötü bir emsal teşkil etmesi. Bu ülkeler de şöyle düşünebilir: 'Bizim de etki alanlarımız var, neden Ukrayna veya Tayvan gibi etki alanlarımızda böyle şeyler yapamayalım?' ABD bunu yaptıktan ve en azından Batılı hükümetlerden hiçbir tepki ve çok az eleştiri gelmedikten sonra onların bunu yapamayacağını söylemek oldukça zor."

İngiltere hükümeti, ABD'nin Venezuela'ya yönelik müdahalesinin yasa dışı olup olmadığı konusunda şu ana kadar açıklama yapmayı reddetti ve bu eylemin yasal dayanağını belirlemenin ABD'nin görevi olduğunu belirtti.

Yorumlar

herkes bulunduğu bölgeyi temziliyor zaten

rusya <<ukrayna <<<<<----amerika venezuella <<yarinde cin tayvanı alır olay biter dünya 3lü gruba döner ::)) olan garibana olur
