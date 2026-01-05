  • İSTANBUL
Gündem Beştepe’de hangi kararlar alınacak? Yeni yılın ilk kabinesi toplandı
Gündem

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2026’nın ilk Kabine Toplantısı Beştepe’de gerçekleştirildi. Masada tek bir gaye var: Terörden arınmış, müreffeh bir Türkiye! Şer odaklarının oyunlarını bozan Milli Dayanışma süreci için Başkan Erdoğan kararlılık mesajı verdi: "Menzile varmak için ne gerekiyorsa yapacağız!"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bugün tarihi bir güne daha şahitlik etti. Saat 16.50’de başlayan yılın ilk Kabine Toplantısı’nda, Türkiye’nin 40 yıllık terör belasından tamamen kurtulması ve bölgesel bir güç merkezi olması yolundaki dev adımlar masaya yatırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" vizyonu doğrultusunda, kardeşlik iklimini pekiştirecek stratejiler tek tek ele alınıyor.

KARDEŞLİK PROJESİNDE SON DÜZLÜK

Kirli hesaplarla Türkiye’nin önünü kesmeye çalışan iç ve dış mihraklara inat; Meclis çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında sona gelindi. Başkan Erdoğan, komisyonun hazırladığı "müşterek raporun" yasal düzenlemelerle taçlanacağını müjdeledi.

"BU SÜREÇ SİYASETÜSTÜDÜR" Başkan Erdoğan, toplantı öncesi yaptığı açıklamada fitne odaklarına şu sözlerle rest çekti: "Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir. Biz, sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız!"

KÜRESEL OYUN KURUCU TÜRKİYE

Kabine’nin gündemi sadece iç meselelerle sınırlı değil. Emperyalist güçlerin kan gölüne çevirdiği coğrafyalarda Türkiye’nin "adalet" odaklı dış politikası yeniden teyit ediliyor:

  • Suriye’deki Gelişmeler: Sınır güvenliği ve terör koridoruna vurulan darbenin devamlılığı.
  • Ukrayna ve Rusya: Barışın anahtarı yine Ankara'da.
  • İran ve Venezuela: Küresel dengeler ve stratejik iş birlikleri.
  • Ekonomik Şahlanış: Vatandaşın refahını artıracak yeni yılın ekonomi yol haritası.

Bu tarihi toplantıdan çıkacak kararların, Türkiye Yüzyılı vizyonuna ivme kazandırması bekleniyor.

Güney Doğulu

Daha güçlü ordu için acilen daha çok askeri yedek bütçe yapılmalı ve bu yönde hareket edilmeli...... Siyonistler durmuyor....
