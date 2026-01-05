  • İSTANBUL
Gündem Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine
Gündem

Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya

CHP’nin "emanetçi" genel başkanı Özgür Özel, dış politikadaki acemiliği ve öngörüsüzlüğüyle alay konusu olmaya devam ediyor. Kendi mahallesinden bile tepki toplayan Özel’e bir darbe de muhalif gazeteci Bahar Feyzan’dan geldi. Feyzan, Özel’in Suriye politikasını "fiyasko" olarak nitelendirirken, "Kendi ayağına çelme takıyor" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana Türkiye’nin milli çıkarları yerine marjinal odakların diliyle konuşmayı tercih eden Özgür Özel’in, Suriye meselesindeki "Esad sevdası" erken söndü.

SURİYE SİYASETİ ELİNDE PATLADI

Henüz geçtiğimiz yıl "Esad ile görüşelim" diye yırtınan Özel’in, Esad rejiminin kağıttan kaplan gibi yıkılmasıyla yaşadığı hezimet, muhalif camiada dahi "zafiyet" olarak yorumlandı.

 

"DIŞ POLİTİKADA ACELECİ VE ÖNGÖRÜSÜZ"

Kendi mahallesinin sesi olan Bahar Feyzan, Özel’in dış politika karnesini şu sözlerle özetledi:

"Özgür Özel dış politika konusunda çok aceleci davranıyor. Suriye'de hatırlarsanız Esad ile konuşalım derken ertesi gün Esad devrilmişti, ülkeden kaçmıştı. Bu çok büyük bir zafiyet olarak algılandı."

 

KENDİ KENDİNE ÇELME TAKIYOR!

Feyzan, Özgür Özel’in devlet aklından uzak, kahvehane ağzıyla yaptığı açıklamaların CHP’yi uçuruma sürüklediğini belirterek; "Aceleci yorumlar başına dert oluyor, adeta kendi kendine çelme takan açıklamalar yapıyor" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, Özel’in bu "ergen siyaseti" tarzının, Türkiye’nin bölgesel gücü karşısında komik duruma düştüğünü vurguluyor.

 

MİLLİ DURUŞTAN NASİBİNİ ALMAYANLARIN SONU: HÜSRAN

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" vizyonuyla dünya siyasetine yön verdiği bir dönemde, ana muhalefetin bu denli sığ ve öngörüsüz bir çizgide kalması, aziz milletimizin neden CHP’ye güvenmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

