Keçiboynuzunun faydaları: Hastalıklara dur diyor! Yaşam kaynağı, sadece 15 dakika yetiyor!

Keçiboynuzu Nasıl Yetiştirilir? Turunçgillerin yetişebildiği her bölgede yetiştirilebilir. Akdeniz tipi ve kuru iklimleri tercih eder. Normalde bitkilerde görülen hem dişi hem erkek olma özelliği keçiboynuzu ağacında farklıdır. Keçiboynuzu ağacı tek bir cinsiyete sahiptir. Bu nedenle keçiboynuzu üretmek için bir erkek ve bir dişi ağacın olması gerekir. Tek bir erkek ağaç 20 dişi ağaç ile tozlaşabilir. Altı ya da yedi yılın sonunda keçiboynuzu elde edebilirsiniz. Döllenmesi gerçekleşen dişi ağaç yüzlerce kilo küçük kahverengi ve besleyici tohuma sahip kabuklu keçiboynuzlarını üretir. Keçiboynuzunun Çeşitleri Keçiboynuzu unu-tozu Keçiboynuzu cipsi Keçiboynuzu şurubu Keçiboynuzu Özütü Ayrıca keçiboynuzunun içinde bulunan küçük tohumlar taze veya kurutulmuş şekilde yenilebilir. Beslenme planlarına keçiboynuzunu dahil eden bireylerde daha kolay kilo verme ve daha az mide problemleri görülmüştür. Tatlıyı çok seviyorsunuz ancak şeker tüketmek istemiyor, sağlıklı beslenmek istiyorsanız şekerin ve birçok tatlandırıcının yerini keçiboynuzu alabilir. Keçiboynuzu unu, kendisi, şurubu veya özütü ile çikolata, kek, kurabiye, milkshake gibi en sevdiğiniz tatlıların tadını hâlâ çıkartabilirsiniz. Keçiboynuzunun Besin Değerleri Keçiboynuzunun besin içeriğine göz atalım. Çikolataya benzer tadı harika bir alternatiftir. Lezzetinin yanında aşağıdaki besin öğelerini sağlar: Yüksek miktarda lif Antioksidanlar Az miktarda yağ ve şeker Glutensiz Kafeinsiz Keçiboynuzunu yaptığını kek, pasta, kurabiye gibi ürünlerde kakaonun yerine kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kakao yerine 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu kullanmanız yeterli olacaktır. Keçiboynuzunun tadı ve aroması kullanılan kakao paketlerinden çok daha yoğundur. Keçiboynuzunu Tüketmek Sağlıklı mı? Keçiboynuzunu kakaoya kıyasla mutfağınızda kullanacaksanız ufak bir karşılaştırma yapalım. Keçiboynuzu unu, kakaoya kıyasla 2 kat fazla kalsiyum içerir Kafein içeriği yoktur böylece migren gibi rahatsızlıkları tetiklemez Kakao daha fazla miktarda yağ ve sodyum içerir Kalsiyum emilimini engelleyen oksalit asit kakaoda bulunmaktadır ancak keçiboynuzu ununda bulunmaz Keçiboynuzu aynı zamanda lif, pektin ve protein açısından da daha yüksektir. Yukarıdaki besin içeriği listesinde de görüldüğü gibi vitamin, mineral açısından zengin, antioksidan değeri yüksek, kafeinsiz, yüksek lif içeren oldukça sağlıklı ve besleyici bir gıdadır.