  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Keçiboynuzunun faydaları: Hastalıklara dur diyor! Yaşam kaynağı, sadece 15 dakika yetiyor!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Keçiboynuzunun faydaları: Hastalıklara dur diyor! Yaşam kaynağı, sadece 15 dakika yetiyor!

Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerine de ihraç edilen keçiboynuzunun sır gibi saklanan faydaları ortaya çıktı. Araştırma Tıp hastalıklara karşı gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Bin derde etkili olan hastalıklara dur dediği için yapılan keçiboynuzu kürünün püf noktasına değineceğiz. İşte en kapsamlı, en donanımlı makaleye hoşgeldiniz.

#1
Foto - Keçiboynuzunun faydaları: Hastalıklara dur diyor! Yaşam kaynağı, sadece 15 dakika yetiyor!

Keçiboynuzunun faydaları ve zararları nelerdir, yan etkileri var mı? Keçiboynuzu nasıl yetiştirilir ve hangi hastalıklara iyi gelmektedir? Bu soruların cevabını bulabileceğiniz en donanımlı makaleye hoşgeldiniz.

#2
Foto - Keçiboynuzunun faydaları: Hastalıklara dur diyor! Yaşam kaynağı, sadece 15 dakika yetiyor!

Yazımızı sabırla okuduğunuzda keçiboynuzunun nelere iyi geldiğini öğreneceğinize emin olabilirsiniz. Keçiboynuzu içerdiği özellikleri bakımından oldukça faydalı bir besindir. Ayrıca Antik Yunan'da keçiboynuzunun adı da “kerátion” di. Yani karat, soyut bir ölçü birimi değil; adını doğrudan bir bitkiden alan nadir kavramlardan biri. Keçiboynuzu Tarihte Nasıl Kullanılmıştır — Keçiboynuzu tüketimini arttırmaya yönelik hazırlanan bu toz kan yapıcı özelliği ile bilinmektedir. Purdue Üniversitesi’ne göre keçiboynuzu dünyada çok fazla bölgede yetiştiriliyor. Ancak özellikle Akdeniz bölgesine özgü, İspanya’nın doğu ve güney bölgelerine aittir. Burada yetişen tohumlar daha sonraları Amerika, Hindistan, Afrika gibi bölgelere götürüldü ve yetiştirilmesi yayıldı. Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerine de ihraç ediliyor.

#3
Foto - Keçiboynuzunun faydaları: Hastalıklara dur diyor! Yaşam kaynağı, sadece 15 dakika yetiyor!

Keçiboynuzu, Ceratonia siliqua isimli ağaçta yetiştirilir ve görüntüsü yeşil bezelyeye benzer. Etli kısmını ve tohumu taşıyan meyvesi koyu kahverengi bezelye tanesini andırır. Keçiboynuzu çikolata ve kakaonun yerine pasta, kek gibi yiyeceklerde kullanılabilen sağlıklı bir tatlıdır. Şimdilik sır gibi saklanıyordu! Sağlığa olan faydalarını öğrenmek 4.000 yıl öncesine antik Yunan’ları ve Mısır’a kadar uzanıyor. 19. Yüzyılda İngiliz kimyagerler, keçiboynuzunu şarkıcılara satıyorduKeçiboynuzunun meyvesini, tohumunu çiğneyen şarkıcılar ses tellerinin sağlığını koruyabiliyor, boğazlarının temizlenmesine ve rahatlamasına yardımcı oluyordu.

#4
Foto - Keçiboynuzunun faydaları: Hastalıklara dur diyor! Yaşam kaynağı, sadece 15 dakika yetiyor!

Keçiboynuzu Nasıl Yetiştirilir? Turunçgillerin yetişebildiği her bölgede yetiştirilebilir. Akdeniz tipi ve kuru iklimleri tercih eder. Normalde bitkilerde görülen hem dişi hem erkek olma özelliği keçiboynuzu ağacında farklıdır. Keçiboynuzu ağacı tek bir cinsiyete sahiptir. Bu nedenle keçiboynuzu üretmek için bir erkek ve bir dişi ağacın olması gerekir. Tek bir erkek ağaç 20 dişi ağaç ile tozlaşabilir. Altı ya da yedi yılın sonunda keçiboynuzu elde edebilirsiniz. Döllenmesi gerçekleşen dişi ağaç yüzlerce kilo küçük kahverengi ve besleyici tohuma sahip kabuklu keçiboynuzlarını üretir. Keçiboynuzunun Çeşitleri Keçiboynuzu unu-tozu Keçiboynuzu cipsi Keçiboynuzu şurubu Keçiboynuzu Özütü Ayrıca keçiboynuzunun içinde bulunan küçük tohumlar taze veya kurutulmuş şekilde yenilebilir. Beslenme planlarına keçiboynuzunu dahil eden bireylerde daha kolay kilo verme ve daha az mide problemleri görülmüştür. Tatlıyı çok seviyorsunuz ancak şeker tüketmek istemiyor, sağlıklı beslenmek istiyorsanız şekerin ve birçok tatlandırıcının yerini keçiboynuzu alabilir. Keçiboynuzu unu, kendisi, şurubu veya özütü ile çikolata, kek, kurabiye, milkshake gibi en sevdiğiniz tatlıların tadını hâlâ çıkartabilirsiniz. Keçiboynuzunun Besin Değerleri Keçiboynuzunun besin içeriğine göz atalım. Çikolataya benzer tadı harika bir alternatiftir. Lezzetinin yanında aşağıdaki besin öğelerini sağlar: Yüksek miktarda lif Antioksidanlar Az miktarda yağ ve şeker Glutensiz Kafeinsiz Keçiboynuzunu yaptığını kek, pasta, kurabiye gibi ürünlerde kakaonun yerine kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kakao yerine 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu kullanmanız yeterli olacaktır. Keçiboynuzunun tadı ve aroması kullanılan kakao paketlerinden çok daha yoğundur. Keçiboynuzunu Tüketmek Sağlıklı mı? Keçiboynuzunu kakaoya kıyasla mutfağınızda kullanacaksanız ufak bir karşılaştırma yapalım. Keçiboynuzu unu, kakaoya kıyasla 2 kat fazla kalsiyum içerir Kafein içeriği yoktur böylece migren gibi rahatsızlıkları tetiklemez Kakao daha fazla miktarda yağ ve sodyum içerir Kalsiyum emilimini engelleyen oksalit asit kakaoda bulunmaktadır ancak keçiboynuzu ununda bulunmaz Keçiboynuzu aynı zamanda lif, pektin ve protein açısından da daha yüksektir. Yukarıdaki besin içeriği listesinde de görüldüğü gibi vitamin, mineral açısından zengin, antioksidan değeri yüksek, kafeinsiz, yüksek lif içeren oldukça sağlıklı ve besleyici bir gıdadır.

#5
Foto - Keçiboynuzunun faydaları: Hastalıklara dur diyor! Yaşam kaynağı, sadece 15 dakika yetiyor!

Keçiboynuzunun Faydaları Sırasıyla Şöyledir; Keçiboynuzunun birçok faydası vardır. Çeşitli rahatsızlıklar için kullanılan keçiboynuzu günümüzde hala etkili bir şekilde tercih edilmektedir. Sindirim Problemlerinde Tedavi Edicidir. Gün içinde tuvalete çıkma problemi yaşıyor veya sürekli şişkinlik gibi sıkıntılar çekiyorsanız keçiboynuzunu yediklerinize ekleyebilirsiniz. Kabızlığa yardımcı olurken keçiboynuzu unu ise ishal problemine yardımcı olur. Normalde bitkilerde bulunan taneler suda çözünebilir veya insan sindirim sisteminde sindirilebilir olmazlar. Ancak, keçiboynuzunun içinde bulunan taneler sindirim sistemindeki toksinlerle mücadele eder ve kötü bakterilerin oluşmasını engeller. İçeriğinde bulunan yüksek lif sayesinde bağırsak hareketlerini arttırır ve uyarır. İshal durumunda ise keçiboynuzunun ununu kullanabilirsiniz. Ayrıca keçiboynuzunun içerisinde bulunan farklı kimyasal yapıdaki şekerler dışkının şekillenmesine yardımcıdır. Keçiboynuzunun içeriğinde bulunan lif sindirim sistemini düzenlemekle kalmıyor ghrelin denilen açlık hormonunun salgılanmasını baskılıyor. Yani isteseniz bile keçiboynuzundan aşırı miktarda tüketmenizi engeller ayrıca açlık hissetmeyeceğiniz için diğer besinlerde de porsiyonu kaçırmamanızı sağlar.

#6
Foto - Keçiboynuzunun faydaları: Hastalıklara dur diyor! Yaşam kaynağı, sadece 15 dakika yetiyor!

Keçiboynuzundaki lif miktarı da bu duruma yardımcı olmaktadır. Tokluk hissini arttırır, bağırsaklarınızın çalışmasını düzenler. Ayrıca düşük kalorisi ile gün içinde tercih edebileceğiniz bir atıştırmalıktır. Çikolata, keçiboynuzundan kat ve kat daha fazla kalori sağlarken keçiboynuzunun sağladığı besin öğelerinin çoğunu karşılamıyor. Vitamin, mineral seviyesinin yüksek olması antioksidan etkisini arttırır. Hücreleriniz daha dayanıklı ve sağlam hale gelir. Hepsinin bir arada olması sonucu metabolizmanızın da hızlanması kaçınılmaz! Bu etkileri görmek için aşırı miktarlarda tüketmenize gerek yok sadece düzenli olarak keçiboynuzunu mutfağınızda, çantanızda ve tatlılarınızda tercih etmeniz, kendisini tüketmeniz yeterlidir. Kolesterolü Düşürür İçeriğinde bahsedilen lif kaynağının kötü kolesterolü (LDL)’yi düşürdüğü ve damarlar içerisindeki yağlanmayı azalttığı kanıtlanmıştır. Yüksek tansiyon, kalp krizi gibi çeşitli kalp hastalıklarından korur! Önemli olan aşırı miktarda tüketmek değildir. Dengeli ve yeterli miktarda diğer sağlıklı yağlar ile birlikte kullanmaktır. 2010’da yapılan bir çalışmaya göre günde 2 kez keçiboynuzu tüketen bireylerin 4 haftanın sonunda kolesterol seviyeleri düşmüştür. Keçiboynuzunun içerisinde bulunan polifenoller ve vitaminlerin antioksidan aktivitesi kanserden hücreleri korur. Keçiboynuzu ekstraktından elde edilen polifenollerin kullanıldığı bir çalışmada birçok kanser hücresinin inhibe edildiği kanıtlanmıştır. Keçiboynuzu özellikle kalsiyum ve demir açısından yüksektir. Aynı zamanda riboflavin, folat, niasin, vitamin E, potasyum, bakır, manganez ve selenyumun iyi bir kaynağıdır. Keçiboynuzu özütü veya şurubu konsantre formda olduğundan daha fazla miktarda kalsiyum ve mineral içeriyor. Keçiboynuzu Tatlılarda Kullanılabilir mi? Çikolata veya kakaolu yiyecekler tükettiğinizde baş ağrısı, migren gibi sıkıntılar yaşıyorsanız keçiboynuzu güzel bir tatlı alternatifidir. Kafein içermez. Böylelikle kan basıncının yükselmesine neden olmaz.

#7
Foto - Keçiboynuzunun faydaları: Hastalıklara dur diyor! Yaşam kaynağı, sadece 15 dakika yetiyor!

Keçiboynuzunun Zararları veya Yan Etkileri Var mı? Keçiboynuzunun yan etkilerini eminim merak ediyorsunuzdur. Keçiboynuzu ABD, FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından düşük riskli, güvenilir bir besin olarak onaylanmıştır. Bu yüzden ilaç, gıda ve kozmetik sanayisinde rahatlıkla kullanılır. Keçiboynuzu alerjisi az görülmesine rağmen İspanya’da yapılan bir çalışmada fıstık ve baklagillere alerjisi olan bireylerin keçiboynuzuna da alerjik reaksiyonlar gösterebileceği görülmüştür. Takviye olarak alınması ise güvenilir olarak kabul edilmemiştir. Yüksek miktarda keçiboynuzu tüketimi özellikle hamile bayanlar için güvenilir değildir. Aşırı kilo kaybına, çok düşük kan şekeri ve insülin seviyelerine neden olabilir. 15 dakikada hazır! keçiboynuzu kürü nasıl yapılır? Keçiboynuzu ile keçiboynuzu faydalarıbirlikte su 7-8 dk. daha kaynatılır ve ocaktan alınarak soğumaya bırakılır. Öte yandan Günümüzde artık kimse mücevher tartarken keçiboynuzu çekirdeği kullanmıyor. Ancak bu doğal ölçü zamanla standartlaştırılmış ve bilimsel bir tanıma kavuşmuş. Doğal ve sağlıklı keçiboynuzu ürünlerini keşfedin! Bronşit, astım ve sindirim sorunlarına karşı etkili.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı
Dünya

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Çin’e yapacağı ilk resmî ziyaret öncesinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için öyle ifadeler kulland..
Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı
Gündem

Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini ziyarete gelen MHP Siverek İlçe Başkanı Mustafa Fettahlı'yı kabul etti. Yıllardır Osmaniye'den m..
Rusya'dan flaş Maduro açıklaması
Dünya

Rusya'dan flaş Maduro açıklaması

Rusya'dan yapılan açıklamada "Maduro ve eşinin durumu derhal açıklığa kavuşturulsun" ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin
Gündem

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik başlattığı "Güney Mızrağı" operasyonu ve Nicolas Maduro’nun derdest edilerek ABD’ye götürül..
Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’"
Gündem

Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun devrilmesinin ardından Washington’un ülkeyi petrol üzerinden b..
ABD'li Senatör'den uyarı! Venezuela'nın ardından Küba ve İran'a gözdağı verdi: İki lider ile İlgili kritik mesajı
Dünya

ABD'li Senatör'den uyarı! Venezuela'nın ardından Küba ve İran'a gözdağı verdi: İki lider ile İlgili kritik mesajı

ABD'li Senatör Lindsay Graham, ABD'nin Venezuela'da düzenlediği saldırıların ardından Küba ve İran lideri endişeli olması gerekiyor diyen Se..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23