Devrim Muhafızları harekete geçti! İran'daki protestolara müdahale başlıyor

Mahkeme sonuçlandı! Macron'un cinsiyet davasında karar

En az 16 petrol tankeri sahte isim ve sinyalle ABD kuşatmasını aştı Denizden abluka kevgire döndü

Magazin dünyasında deprem! Ünlülerin menajeri Haluk Şentürk gözaltına alındı: Hadise ve Gülşen'in yol arkadaşı hakkında şok iddia!

Muhalif yorumcu Levent Gültekin'den Özgür Özel'e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi

Rusya'dan olay iddia: Almanya başbakanı da Maduro gibi kaçırabilir

Hindistan'da 5 yıldır mahkemesiz gözaltı var Müslümana adalet yok

Ankara'da Mansur'a isyan! Su yok fatura çok

Uyuşturucu bahane emperyalizm şahane!: Trump çöktü petrol hisseleri fırladı!

2 milletvekili daha AK Parti'ye geçiyor: Biri DEVA'dan, biri CHP'den! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak
Gündem Kabine Toplantısı sona erdi
Gündem

Kabine Toplantısı sona erdi

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Saat 16.50'de başlayan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dakikalarda Millet'e Sesleniş konuşması yapacak.

"Türkiye düşmanı" odaklara Ömer Çelik'ten sert yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözde tehditler "yok hükmündedir" dedi!

Gündem

"Türkiye düşmanı" odaklara Ömer Çelik'ten sert yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözde tehditler "yok hükmündedir" dedi!

Erdoğan'dan ABD ve İsrail'in uykusunu kaçıran sözler

Gündem

Erdoğan'dan ABD ve İsrail'in uykusunu kaçıran sözler

Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı

Gündem

Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı

