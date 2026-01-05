Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Saat 16.50'de başlayan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dakikalarda Millet'e Sesleniş konuşması yapacak.
