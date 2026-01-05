  • İSTANBUL
Yaşam

Sınıf kül oldu! Okulda korku dolu anlar

Sınıf kül oldu! Okulda korku dolu anlar

Antalya’da bir ilkokulda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Zemin katta bulunan sınıfta meydana gelen yangın sonrası okulda eğitime ara verildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Kemal Şuberi İlkokulu’nun zemin katındaki bir sınıfta çıkan yangın, okulda korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Güllerpınarı Mahallesi Kemal Şuberi Sokak’taki Kemal Şuberi İlkokulu'nun zemin katındaki sınıfta saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Okul yönetimi ve öğretmenlerin hızlı müdahalesiyle öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kısa sürede söndürülürken, sınıfta hasar oluştu. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere ayakta müdahalede bulundu. Öğle arası dolayısıyla boş olan sınıftaki yangının klima ünitesinden çıktığı belirlendi.

 

“Öğrencilerin tamamı okul dışındaydı”

'Yangının ardından okula gelerek incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Bugün öğle saatlerinde merkezde bulunan Kemal Şuberi İlkokulu'nda bir sınıfımızda klima ünitesinden kaynaklı ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Okul idaresinin ve itfaiye teşkilatımızın hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Öğle saati olması nedeniyle öğrencilerimizin tamamı okul dışındaydı. Yapılan kontrollerde hiçbir öğrencimizin, öğretmenimizin ya da çalışanımızın yangından etkilenmediğini tespit ettik. En büyük tesellimiz budur. Yangın söndürme çalışmalarının ardından zarar gören sınıfla ilgili gerekli çalışmalar yapılacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, belediyemiz ve itfaiye ekiplerimizle birlikte okulumuzda alınması gereken tedbirler değerlendirilecek ve en kısa sürede eğitim öğretime yeniden başlanacaktır. Tüm öğrencilerimize, velilerimize ve okul idaremize geçmiş olsun" dedi.

 

Yangın sonrası okulda bugün ve yarın olmak üzere 2 gün süreyle eğitime ara verildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

