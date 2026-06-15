  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Herkes kendi siyonistini koruyor! AB katile ‘katilsin’ diyemiyor Altın patladı! İran - ABD anlaşması piyasaları salladı CHP’li Kadıköy kaçak cenneti Akit’e saldırı, Basın özgürlüğüne yapılmıştır İhraç yetmez Türk siyaseti bu ahlaksız zihniyetten temizlenmeli! Siyasetten silinsinler! 15 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 15 Haziran 1958: Ahmed Muhammed Şâkir (Mısırlı Âlim ve Muhaddis) Duran'dan ABD-İran uzlaşmasına destek! Kalıcı barış vurgusu Bakan Fidan'dan mutabakat yorumu! Memnuniyetle karşılıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran-ABD açıklaması! Sabotaj konusunda uyardı
Yerel Kahverengi kokarca istilasına samuray arısı önlemi
Yerel

Kahverengi kokarca istilasına samuray arısı önlemi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Kahverengi kokarca istilasına samuray arısı önlemi

Fındık üretiminde son yılların en önemli zararlılarından biri olarak gösterilen kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında biyolojik yöntemler ön plana çıkarken, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü samuray arısının kitlesel üretimine yönelik saha ve laboratuvar çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kahverengi kokarca ile biyolojik mücadelede kullanılan samuray arısının üretiminde ihtiyaç duyulan konukçu materyalin temini amacıyla arazide kurulan tuzakların düzenli olarak kontrol edildiği bildirildi.

Açıklamada, zararlının popülasyonunu baskı altına almak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında sahadan elde edilen kahverengi kokarca bireylerinin titizlikle toplandığı, laboratuvar ortamına taşınarak üretim süreçlerine dahil edildiği belirtildi.

 

Enstitü ekiplerinin hem arazi hem de laboratuvar aşamalarında yoğun bir çalışma yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Kahverengi kokarca bireylerinin toplanması, laboratuvara taşınması ve üretim süreçlerine kazandırılması için çalışmalarımız arazi ve laboratuvar aşamalarında yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Doğaya salınarak kahverengi kokarca popülasyonunun doğal yollarla azaltılması hedeflenen samuray arılarının üretimine yönelik hazırlıklar sezon boyunca devam edecek" denildi.

Başta fındık olmak üzere çok sayıda tarımsal üründe verim ve kalite kayıplarına neden olan kahverengi kokarca ile mücadelede samuray arısının en etkili biyolojik yöntemlerden biri olarak değerlendirildiği belirtilirken, yürütülen çalışmaların bölge tarımının korunmasına önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Fiyatlar TMO seviyesinin altına indi! Fındıkta bayram sonrası sert düşüş
Fiyatlar TMO seviyesinin altına indi! Fındıkta bayram sonrası sert düşüş

Ekonomi

Fiyatlar TMO seviyesinin altına indi! Fındıkta bayram sonrası sert düşüş

Fındık para basıyorFındık para basıyor
Fındık para basıyorFındık para basıyor

Ekonomi

Fındık para basıyorFındık para basıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23