Kahverengi kokarca istilasına samuray arısı önlemi

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kahverengi kokarca ile biyolojik mücadelede kullanılan samuray arısının üretiminde ihtiyaç duyulan konukçu materyalin temini amacıyla arazide kurulan tuzakların düzenli olarak kontrol edildiği bildirildi.

Açıklamada, zararlının popülasyonunu baskı altına almak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında sahadan elde edilen kahverengi kokarca bireylerinin titizlikle toplandığı, laboratuvar ortamına taşınarak üretim süreçlerine dahil edildiği belirtildi.

Enstitü ekiplerinin hem arazi hem de laboratuvar aşamalarında yoğun bir çalışma yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Kahverengi kokarca bireylerinin toplanması, laboratuvara taşınması ve üretim süreçlerine kazandırılması için çalışmalarımız arazi ve laboratuvar aşamalarında yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Doğaya salınarak kahverengi kokarca popülasyonunun doğal yollarla azaltılması hedeflenen samuray arılarının üretimine yönelik hazırlıklar sezon boyunca devam edecek" denildi.

Başta fındık olmak üzere çok sayıda tarımsal üründe verim ve kalite kayıplarına neden olan kahverengi kokarca ile mücadelede samuray arısının en etkili biyolojik yöntemlerden biri olarak değerlendirildiği belirtilirken, yürütülen çalışmaların bölge tarımının korunmasına önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.