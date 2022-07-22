Kahvenin telvesini atmayın! İşte kahve telvesini kullanabileceğiniz yerler

Kahve Telvesinin Bu Faydasını Daha Önce Duymadınız! Kahve Telvenizi Çöpe Atmadan Önce İki Kere Düşünün

Dünyada ve ülkemizde en çok tüketilen ve çok sevilen sıcak içeceklerden biri olan kahveyi günün her saatinde içebiliriz. Peki severek tükettiğimiz kahvenin telvelerinin de birçok işe yaradığını biliyor musunuz? İşte kahvenin telvelerini kullanabileceğiniz yerler...

Küçük bir ritüel gibi. Bir fincan kahve yapıyoruz, kahvelerimizi yudumluyoruz ve kahve pedini veya kahve filtresini atıyoruz. Ancak, bir dahaki sefere bu son adımı atlamamalıyız. Kahve telvesi görünüşte birçok ev işi için yararlıdır. İşte kahvenin telvelerini kullanabileceğiniz yerler...

Saç bakımı

Cilt için birçok faydası olan kahve saçlarınıza da çok iyi gelecek. Kahve saçınızı sadece parlatmakla kalmayıp aynı zamanda besleyerek dökülmesini de azaltır. Bolca demlediğiniz kahveyi soğuduktan sonra saçlarınızın dibinden ucuna kadar masaj yaparak yedirin ve 20 dakika bekledikten sonra durulayın. Haftada bir kez tekrarlayabilirsiniz.

Peeling

Kahve harika bir doğal peeling görevi görür ve ölü derilerinizden kurtulmanızı sağlar. Çekilmiş kahve ve zeytinyağını karıştırarak istediğiniz bölgelere peeling yapabilirsiniz. 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulamanız yeterli olacak.

Buzdolabı kokusu

Kimi zaman ne kadar uğraşsak da buzdolabımızı saran kötü kokulardan kurtulamıyoruz. Kahve bu durumda da imdadımıza koşuyor. Buzdolabının içine küçük bir kabın içinde bir miktar çekilmiş kahve koyun ve kötü kokulardan anında kurtulun!

Yüz maskesi

Kahve, antioksidanlar içerdiğinden dolayı kolayca cildinizi besleyen bir maskeye dönüşebilir. Bununla yetinmeyip kırışıklarla da savaşır. Kahve telvesi ve kabartma tozunu karıştırıp yüzünüze maske şeklinde uygulayın. 20 dakika bekleyip ılık suyla yıkadığınızda etkisini hemen fark edeceksiniz.

Dekorasyon için

Kahve çekirdekleri hem kokuları hem de görüntülerinin güzelliğiyle dekorasyon unsuru olarak da hayatlarımıza giriyorlar. Burada iş yaratıcılığınıza kalıyor ancak önerebileceğimiz en basit dekorasyon fikri şeffaf bir vazo ya da şişeye doldurduğunuz kahve çekirdeklerini mobilyalarınızın etrafını saran masalarda sergilemeniz olacaktır...

Pire kovucu

Kahve, kokusu sayesinde köpeklerinize musallat olan pirelerden kurtulmanızı sağlar. Çekilmiş ve demlenmiş kahveyi köpeğinizin üzerine yayarak tüylerini tarayın. Böylelikle pireleri kaçıracağınız gibi rahatsız edici köpek kokusunun yerini kahve kokusuna bırakmasını da sağlarsınız.

Bahçeler için

Kahve, içerdiği nitrojenle bahçe toprağınız için gübre olarak kullanılabilir. Ancak karışıma eklediğiniz kahve telvesinin toplam gübrenin %20'sinden fazlasını oluşturmaması gerekiyor. Kahveyi saksıda yetiştirdiğiniz bitkiler için de kullanabilirsiniz.

Mobilya cilası

Kahveyi içtikten sonra telvesini atmayıp nemli bir bez yardımıyla mobilyalarınızı ovalarsanız hem cilalanmış gibi parlarlar hem de mis gibi kahve kokusu bütün evinize yayılır.

Ev kokusu

Kimyasal içerikli oda parfümü kullanmak istemiyorsanız kahve tam size göre! Eski bir ince çorabın içine kahve çekirdekleri doldun ve bunu da gözünüze hoş görünen bir bardak, şişe, vazo gibi bir eşyanın içine yerleştirin. Evinizin havası temizlenecek ve etraf mis gibi kahve kokacaktır.

Elinizdeki kokular için

Kahve sayesinde elimize sinen soğan ve sarımsak gibi kötü kokulardan kurtulmak çok kolay. Tek yapmanız gereken elinizi çekilmiş kahve ya da kahve telvesiyle iyice ovalayıp sonrasında yıkamak.