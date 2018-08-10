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Kahvenin sağlığa faydaları nelerdir?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, kahvenin yaraları ve zararları hakkında bigi verdi.

10 Ağustos 2018 Cuma 20:53
Kahvenin sağlığa faydaları nelerdir?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, kahvenin yaraları ve zararları hakkında bigi verdi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, kahvenin faydalarını şöyle sıraladı:

Metabolizmayı hafif de olsa hızlandırıyor, kişinin istirahatte harcadığı enerjiyi arttırıyor.

Özellikle beyne olan kan dolaşımını arttırıyor, kişiyi daha dinç hissettiriyor, dikkatin daha da yoğunlaşmasını sağlıyor.

Kahve sütle birlikte içildiği zaman, vücuda dengeli protein, karbonhidrat ve yağla birlikte girince kişiyi daha uzun süre yok tutuyor.

Insülin direncini kırıcı etkisi nedeni ile kişinin tatlı ihtiyacını azaltıyor. Özellikle canı sık tatlı isteyenler, tatlı yerine kahve içerlerse bu ihtiyacın kaybolduğunu göreceklerdir.

Yapılan birçok araştırmada şeker hastalığını önleyici olabileceği bildiriliyor.

Alzheimer ve Parkinson hastalığına karşı düzenli tüketimde koruyucu etkisi olabileceği konusunda da araştırmalar var. Yaşlılarda hafızayı güçlendiriyor.

Sık migren atağı geçirenlerde beyin damarlarında kasılma yaptığı için migren atağını önleyebiliyor. Ancak çok sık kahve içenlerde kahveyi ani bırakırlarsa migren ataklarının sıklığı artabiliyor.

Kahvenin, bağışıklık sistemini güçlendirici ve hastalıklara karşı koruyucu etkisi var.

Ancak kahve yüksek miktarda tüketilirse zararlı etkileri de olabiliyor.

Dr. Kayakahveninzararları hakkında şunları söyledi:

Kalpte ritim problemi olanlarda çarpıntıyı tetikleyebiliyor.

Kontrolsüz tansiyonu olanlarda kan basıncını arttırabiliyor.

Günde 5 fincan ve üzeri kullanımında kemik erimesine neden oluyor

Günde 3 fincan ve üzeri kahve tüketimi doğurganlığı negatif yönde etkileyebiliyor.

Akşamları kahve tüketimi uykusuzluğa neden olabiliyor, aşırı kahve tüketimi sinirlilik ve tahammülsüzlük yapıyor.

Kahve vücuttan su atımını arttırarak idrar ihtiyacını arttırıyor. Kalp ve böbrek hastalarında elektrolit dengesizliği yapabiliyor.

Hazır kahvelerde kullanılan krema, şurup, şeker miktarına göre de kalorisi çok artabiliyor. Kremalı-aromalı-şuruplu büyük boy kahve içtiğinizde kocaman bir hamburger yemiş kadar kalori vücudunuza giriyor ve sizi şişmanlatıyor.

Dr. Kaya, hem tok tutsun, hem metabolizmanızı çalıştırsın hem de dikkatinizi arttırsın istiyorsanız; kahveyi şekersiz, kremasız, şurupsuz, günlük sütle ya da sade olarak tüketmenizi tavsiye ediyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 20:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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