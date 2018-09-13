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'Kahvehaneye gidiyorum' dedi, 23 yıldır haber alınamadı

Burdur'da 23 yıl önce 'kahvehaneye gidiyorum' diyerek evden çıkan ve kaybolan oğlundan haber alamayan 59 yaşındaki Hanım Şengeze, evladının bulunması için yardım bekliyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 18:16
'Kahvehaneye gidiyorum' dedi, 23 yıldır haber alınamadı

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Hüseyin Şengeze, 1995 yılında 17 yaşındayken "Kahvehaneye gidiyorum." diyerek evinden ayrıldı. Şengeze'den o günden bu yana bir daha haber alınamadı.

Anne Hanım Şengeze, oğlunun bulunması için ilçe jandarma komutanlığına başvuruda bulundu. Ekiplerce 23 yıldır aranan Hüseyin Şengeze'nin izine rastlanmadı.

Hanım Şengeze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun cinayete kurban gitmiş olabileceğini söyledi.

Oğluyla hiçbir problemlerinin olmadığına dikkati çeken Şengeze, "Oğlumun sağ olduğunu düşünmüyorum. Sağ olsaydı bizi bulurdu. Oğlumun bir kemiği dahi olsa bulunmasını ve mezarının olmasını istiyorum." diye konuştu.

Oğlunun kaybolduğu günden bu yana gözyaşlarının hiç dinmediğini belirten Şengeze, "4 oğlum vardı. Hüseyin kayboldu. Küçük oğlum Selim de askerdeyken hayatını kaybetti. Torunlarımın ismini Hüseyin ve Selim koyduk. Oğullarımın ismi torunlarımda yaşıyor. Çocuklarımın fotoğraflarına bakarak acımı dindirmeye çalışıyorum. Tek isteğim kaybolan oğlumun da bir mezarının olması." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 18:16
  1. Burdur
  2. Bucak
  3. Hüseyin Şengeze
  4. Hanım Şengeze
  5. 23 yıldır haber alınamıyor
  6. bir annenin feryadı

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