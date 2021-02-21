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Aktüel Kahvehanede kumar oynadılar! 19 kişiye ceza
Aktüel

Kahvehanede kumar oynadılar! 19 kişiye ceza

Bursa'da bir kahvehanede kumar oynayan 19 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 21:32:00 -
Kahvehanede kumar oynadılar! 19 kişiye ceza

Bursa'da bir kahvehanede kumar oynayan 19 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İntizam Mahallesi Gençler Sokak'taki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu adrese baskın yapan ekipler, içeride kumar oynadığı belirlenen 19 kişi hakkında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 59 bin 850 lira ceza tutanağı düzenledi.

Giriş çıkışların gözetlenmesi için kamera sistemi kurulduğu ve ruhsatsız olduğu tespit edilen kahvehane, zabıta ekiplerince mühürlendi.

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