  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kahvehanede birbirlerine kurşun yağdırdılar
Yerel

Kahvehanede birbirlerine kurşun yağdırdılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kahvehanede tartışan 2 şahıs, silahla birbirlerine kurşun yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 22:56:00 -
Kahvehanede birbirlerine kurşun yağdırdılar

Olay, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1409/1 Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Serkan D. ile Turgay C. isimli iki şahıs kahvehaneye geldi. Bir süre sonra tartışmaya başlayan ikili, tartışmanın daha da şiddetlenmesi üzerine yanlarında getirdikleri silahları çıkararak birbirlerine kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden iki şahıs da kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulanslara alınan yaralılardan Turgay C. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne, Serkan D. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Serkan D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın çıkışları gündem olan Mert Başaran'dan dolar yorumu: Bu olursa sakinler
Ekonomi

Altın çıkışları gündem olan Mert Başaran'dan dolar yorumu: Bu olursa sakinler

Daha önceki tahminleri bir bir tutan emlak ve yatırım danışmanı Mert Başaran, sosyal medya hesabından dolar ile ilgili dikkat çeken bir açık..
CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi
Gündem

CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi

CHP Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ilk kez isim..
İyi Parti’yi karıştıran afiş: ‘Erdoğan’ı bırakıp Akşener’e gitti diyenlere kötü haber!
Gündem

İyi Parti’yi karıştıran afiş: ‘Erdoğan’ı bırakıp Akşener’e gitti diyenlere kötü haber!

Milliyet yazarı Zafer Şahin, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bırakıp Akşener’e gitti’ diyenlere kötü haberi köşesinden duyurdu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay