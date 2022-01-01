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Kadın - Aile Kahve tüketimine dikkat
Kadın - Aile

Kahve tüketimine dikkat

Fazla kahve içiyorsanız dikkat!

Yeniakit Publisher
2022-01-01 15:24:00 -
Kahve tüketimine dikkat

kahve, kökboyasıgiller familyasının coffea cinsinde yer alan bir ağaç ve bu ağacın meyve çekirdeklerinin kavrulup öğütülmesi ile elde edilen tozun su ya da süt ile karıştırılmasıyla yapılan içecektir.

kafein vücuda fazladan enerji sağlamasıyla bilinir. buna rağmen gün içerisinde alacağınız kafein miktarını ayarlamak oldukça önemlidir. aktif kalmak için ona bağlı olduğunuzu hissediyor olabilirsiniz ve bir şeye bağımlı olmak asla iyi bir fikir değildir.

ayrıca stresinizi artırabilir ve endişeli hissetmenize neden olabilir. sahip olmanız gereken en uygun kafein miktarı 400 miligrama kadardır. unutmayın! kafein vücudunuzdaki enerjiyi daha aktif kullanmanıza yardımcı olacaktır

Fazla kahve içiyorsanız dikkat!

  • Kalp hastalıklarını tetikler
  • Şeker hastalığına sebep olabilir
  • Ülser ve gastrit tehlikesi yaşatabilir
  • Beyin sağlığını tehdit eder
  • Anne ve bebeğin gelişimini yavaşlatabilir

 

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