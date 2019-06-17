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Kahve telvesinin kullanım alanlarını duyduğunuzda şoke olacaksınız!

Fincan dibinde kalan kahve telvesiyle evinizi yenileyebilirsiniz (!)

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:45
Kahve telvesinin kullanım alanlarını duyduğunuzda şoke olacaksınız!

"Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var" derler. Türk kahve içerdiği vitamin, minarel ve bileşikler sayesinde sağlık izin son derece faydalıdır. Türk kahvesi düzenli ve ölçülü tüketildiğinde tansiyondan, şeker hastalığına kadar birçok konuda sağlığa yarar sağlıyor. Beslenme uzmanlarının sütlü olarak tüketildiğinde şahane bir ara öğün yerine geçtiğini belirttiği Türk kahvesi doğru tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı oluyor.

Türk kahvesinin faydaları nelerdir?

  • Tansiyonu dengeliyor.
  • Alzheimer hastalığına karşı koruyor.
  • Kalp sağlığı için kıymetlidir.
  • Şeker hastalığı riskini azaltıyor.
  • Safra taşı oluşumunu engelliyor.
  • Konsantrasyon sorunlarını ortadan kaldırıyor.
  • Siroz hastalığına iyi geliyor.
  • İçerdiği antioksidanlar sayesinde Türk kahvesi cildin geç yaşlanmasını sağlıyor.
  • Türk kahvesi bazı kanser türlerine karşı koruyucudur.
  • Türk kahvesi astım hastalığına iyi gelir.

Telve ne işe yarar?

Türk kahvesi yudumlandıktan sonra fincanın dibinde kalan telve bir zamanlar küçük çocukların eğlence aracıydı. Kimi fincandaki bol şekerli kahvenin telvesini yemeye çalışır kimi ise kalan tortuyla resim yapmaya bayılırdı. Yeni nesil çocuklar ise etraflarındaki teknolojik aletlerden fırsat bulup bu tip işlerle pek fazla ilgilenemiyor. Neyse efendim, biz konumuza dönelim. Bazı hanımlar telvelerle peeling uygulaması yaparak gözeneklerine nefes aldırmaya yardımcı oluyor. Ancak telvenin tek kullanım alanı peeling değil. Telve ev temizliği için şahane bir ürün…

Zorlu lekelere nokta koabilirsiniz

Mutfak ve banyodaki inatçı lekelerden kurtulmak için telve kullanabilirsiniz. Telveye ekleyeceğiniz bir miktar bulaşık deterjanıyla piyasada satılan en etkili temizleyicilerden bile güçlü bir ürün elde etmiş olacaksınız.

Mobilyaları yenileyin (!)

Nemli bir bezin üzerine bir miktar telve dökün. Ardından bu bez ile mobilyalarınızı silin. Bu yöntem mobilyalarınızın ilk günkü gibi ışıl ışıl parlamasına yardımcı olacak.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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