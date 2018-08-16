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Kahve telvesini bir de böyle deneyin

Kahve içmeyi birçoğumuz severiz. Peki hiç kahve telvesini yüzünüze maske olarak kullanmayı düşündünüz mü? İşte birbirinden özel kahve karışımlarıyla cildiniz rahat bir nefes alacak.

16 Ağustos 2018 Perşembe 22:31
Kahve telvesini bir de böyle deneyin

KAHVENİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Cildi sıkılaştırır, pürüzsüzleştirir.

Cilde canlılık ve parlaklık verir.

Gözenekleri temizleyerek sivilce oluşumunu önler.

Cildi ölü hücrelerden arındırır.

Genetik faktörlerden kaynaklanmayan gözaltı morluklarını giderir.

YOĞURTLU KAHVE MASKESİ

Cildinizin kuru olmasından şikayetçiyseniz yoğurtlu kahve maskesi tam da size göre. Bu maske ile cildiniz nemlenecek, yumuşaklık ve doğal bir parkalık kazanacak. 1 çorba kaşığı ev yoğurdu, 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi telvesi, 1 çay kaşığı un haline getirilmiş yulaf ezmesini cam bir kasede karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı yüzünüze ince bir tabaka şeklinde sürün. 15 dakika kadar bekleyip maske kuruduktan sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın.

BALLI KAHVE MASKESİ

Balın ve kahvenin cildi besleyici ve sıkılaştırıcı etkisinden faydalanmak istiyorsanız bu maske sizin için ideal. 1 tatlı kaşığı balı küçük bir cezve içinde hafifçe ısıtın. Bak sıcak değil ılık olmalı. Balı ve 1 tatlı kaşığı kahve telvesini cam bir kasede karıştırın. Hazırladığınız karışımı cildinize ince bir tabaka halinde sürün ve maske kuruyunca ılık su ile cildinizi yıkayın. Özellikle kuru cilde sahip olan kişiler bu maskeyi haftada 2 kez uyguladıklarında cildin yumuşadığını ve nemlendiğini fark edecekler.

PEELİNG ETKİSİ GÖSTEREN KAHVE MASKESİ

Cildiniz yağlı, kuru ya da normal olsun, her cilt tipinin her yaşta, 2 haftada veya haftada bir kez doğal ürünlerle peeling yapılmasına ihtiyacı vardır. Çünkü peeling uygulamaları gözenekleri temizleyerek sivilce, akne gibi sorunları önler. Bunun için 1 tatlı kaşığı esmer şeker ve 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi telvesini karıştırın. Karışımı parmak uçlarınıza alarak bununla dairesel hareketler yaparak cildinize masaj yapın. Bu uygulamayı 15 dakika boyunca sürdürün. Hem peeling yapmak hem de cildi beslemek, canlandırmak için karışıma 1 çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 22:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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