Kahve çekirdeği yağı nedir? Mis kokulu bu yağ nelere iyi gelir?

Kahve dünyada en çok tercih edilen içeceklerin başında geliyor. Ölçülü tüketildiğinde kahve bağışıklık sisteminden kalp sağlığına kadar birçok soruna iyi gelir. Kahve çekirdeğinden soğuk prens yöntemiyle kahve yağı elde ediliyor. Bu yağ ise kozmetik sanayinden ilaç sektörüne kadar geniş bir yelpazede tercih ediliyor. Peki, kahve çekirdeği yağının faydaları nelerdir?

Koku bayramı

Kahvenin mis gibi kokusunu sevmeyen yoktur herhalde. İstanbul'da yaşayanlar bilir! Eminönü'ne adım atıldığında hissedilen o koku hemen bir fincan Türk kahvesi içmeyi arzulatır. Böylesi etkili bir kokunun yağ olarak kullanılması ise hem burunlara iyi gelir hem de sağlığa.

İştahı artırır!

Yapılan bilimsel çalışmalar kahve kokusunun iştahı arttırdığını kanıtlamıştır. Kahve yağını kokladıktan sonra önünüze konular her şeyi silip süpüreceğinizden emin olabilirsiniz.

Solunum yolu sağlığı için önemli

Kahve yağını kokladığınızda solunum yollarınızdaki iltihaplanma azalmaya başlar.

Alerjilerin şiddetini azaltır

Az miktar kahve çekirdeği yağı ile cildinize masaj yaptığınızda alerjik reaksiyonların azaldığını fark edeceksiniz.

Stresi azaltır

Kahve çekirdeği yağını koklamak sandığınızdan çok daha kıymetlidir. Bu yağı oturma odanızda bir kasenin içine damlattığınızda belli bir süre sonra tüm stresinizden arındığınızı fark edeceksiniz.

Mide bulantısına iyi gelir

Kahve çekirdeği yağını koklamak mide bulantısı hissinden kurtulmanıza yardım edecektir.

Kas ağrılarını hafifletir

Kahve çekirdeği yağı ile yapacağınız masaj kas ağrılarınızı bir hayli azaltacaktır.

Saçlarınızı besler

Kahve çekirdeği yağı ile uygulayacağınız masaj saçlarınızın ışıl ışıl parlamasına yardımcı olacaktır.

Cilt sağlığı için önemli

Az miktar kahve çekirdeği yağı ile hindistan cevizi yağını karıştırıp yüz maskesi hazırlayabilirsiniz.

Kahve çekirdeği yağı nasıl kullanılır?

Kahve çekirdeği yağını kesinlikle ağız yoluyla tüketmeyin. Bu esansiyel yağı koklayabilir ya da sorunlu bölgelere birkaç damla ile masaj yapabilirsiniz.