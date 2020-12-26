Kahve aromalı çikolatalı kek nasıl yapılır?
Kahveli çikolatalı kek nasıl yapılır? Kahveli çikolatalı kek tarifi nasıl? Kahveli çikolatalı kek için gerekli malzemeler nelerdir? Kahveyi sevenler için kahveyle beraber çikolatalı kek tarifi bulunuyor. Peki, Kahveli çikolatalı kek nasıl yapılır?
Kahveli çikolatalı kek tarifi için kullanılan malzemeler şu şekilde;
Kek için; 420 gram şeker, 200 gram un, 250 mililitre süt, 120 mililitre sıvı yağ, 50 gram kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, 1 veya 2 çay kaşığı tuz, 2 adet yumurta, 250 mililitre filtre kahve
Sosu için; 60 gram kakao, 100 gram şeker, 30 gram nişasta, 250 mililitre süt, 10 gram tereyağı, 1 paket vanilin
Kahveli çikolatalı kek tarifi nasıl yapılır?
Öncelikle kek için tüm kuru malzemeleri karıştırmanız gerekir. Yumurta, süt, sıvı yağ ve kahveyi mikser ile çırptıktan sonra kahvenin çok sıcak olmamasına dikkat edin.
Kuru karışımı üzerine ekledikten sonra homojen bir karışım oluşana kadar karıştırın.
Kek kalıbını yağladıktan sonra karışımı dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirmeniz gerekir. 30 dakikadan sonra içine çubuk batırıp kontrol etmeyi unutmayın.
Kekin sosu için kakao, şeker, nişasta, vanilin ve sütü sos tenceresine koyup orta ateşte kıvama gelinceye kadar karıştırmanız gerekir.
Pişen sosu ocaktan alıp üzerine tereyağını ekledikten sonra karıştırmanız gerekir.
Kek soğuduktan sonra sosu üzerine ekleyin. Kahveli çikolatalı kek tarifiniz hazır, artık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.