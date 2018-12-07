Kahve alırken bunlara dikkat edin

Kahveyi 100’er gram almakta fayda var. Kısa sürede nemlenebilir. Çekildikten sonra en çok iki hafta bekletilmelidir.

Aldığınız kahvenin ne zaman öğütüldüğünü satıcıya mutlaka sorun.

Kahve öğütürken ölçek kabına asla gereğinden fazla kahve çekirdeği koymayın. Sıkışan kahve lezzetini kaybeder.

Kahvenizi asla buzdolabına koymayın. Kuru, temiz, karanlık bir yerde, hava geçirmez bir kapta saklayın.

Kahve alırken aşağıdaki soruların cevaplarını sırasıyla cevaplamanız en iyi seçimi yapmanızı sağlar.

1) Kahveyi nasıl pişireceksiniz? Frenk usulleri ile mi?

a) French Press b) Filtre c) Espresso

2) Kafeinli mi yoksa kafeinsiz mi?

3) Nasıl bir tat beklentiniz var?

Yani; asiditesi, aroması ve pişirimi nasıl olsun istiyorsunuz?



Bu konularda satıcıya danışın diyeceğiz ama satıcıların şu son zamanlarda ortaya çıkan “frenk usulleri” hakında bilgisi olmayabilir..

Şimdilerde kahve, eski usulden farklı usullere göre de harmanlanıp pişiriliyor.

Kahve kavrulduktan sonra doğal aroma ile karıştırılıyor. Kafeini alınmış kahve bile var..

Tabii ki en sevdiğiniz kahveyi tecrübe ederek bulacaksınız. Bir süre sonra tat ve koku olarak kahve keyfiniz oluşacak hatta daha ileriye giderek kendi karışımlarınız ile keyfinize, keyif katacaksınız. Zamanla kahve konusunda bilgilenecek ve kalitelisiyle kalitesiz olanını kolayca ayıracaksınız. Ve galiba sonunda “yine en iyisi bizim cezve kahvemiz” diyeceksiniz!