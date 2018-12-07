THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kahve alırken bunlara dikkat edin

Kahve alırken dikkat etmeniz gerekenleri sizler için derledik...

07 Aralık 2018 Cuma 18:55
Kahve alırken bunlara dikkat edin

Kahveyi 100’er gram almakta fayda var. Kısa sürede nemlenebilir. Çekildikten sonra en çok iki hafta bekletilmelidir.

Aldığınız kahvenin ne zaman öğütüldüğünü satıcıya mutlaka sorun.

Kahve öğütürken ölçek kabına asla gereğinden fazla kahve çekirdeği koymayın. Sıkışan kahve lezzetini kaybeder.

Kahvenizi asla buzdolabına koymayın. Kuru, temiz, karanlık bir yerde, hava geçirmez bir kapta saklayın.

Kahve alırken aşağıdaki soruların cevaplarını sırasıyla cevaplamanız en iyi seçimi yapmanızı sağlar.

1) Kahveyi nasıl pişireceksiniz? Frenk usulleri ile mi?

a) French Press b) Filtre c) Espresso

2) Kafeinli mi yoksa kafeinsiz mi?

3) Nasıl bir tat beklentiniz var?

Yani; asiditesi, aroması ve pişirimi nasıl olsun istiyorsunuz?

Bu konularda satıcıya danışın diyeceğiz ama satıcıların şu son zamanlarda ortaya çıkan “frenk usulleri” hakında bilgisi olmayabilir..

Şimdilerde kahve, eski usulden farklı usullere göre de harmanlanıp pişiriliyor.

Kahve kavrulduktan sonra doğal aroma ile karıştırılıyor. Kafeini alınmış kahve bile var..

Tabii ki en sevdiğiniz kahveyi tecrübe ederek bulacaksınız. Bir süre sonra tat ve koku olarak kahve keyfiniz oluşacak hatta daha ileriye giderek kendi karışımlarınız ile keyfinize, keyif katacaksınız. Zamanla kahve konusunda bilgilenecek ve kalitelisiyle kalitesiz olanını kolayca ayıracaksınız. Ve galiba sonunda “yine en iyisi bizim cezve kahvemiz” diyeceksiniz!

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:55
  1. kahve alırken dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    32 terörist etkisiz hale getirildi
    1. 32 terörist etkisiz hale getirildi
    2. Yumurtaya dair bilinmeyenler
    3. KPDK Toplantısı
    4. CDU seçimini yaptı! Merkel'in halefi..
    5. Hollanda'da Müslümanlara terör..
    6. Hava Harp Okulunda FETÖ elebaşına..
    7. Taşınırken bunlara dikkat edin
    8. Almanya'da Merkel'in halefi Annegret..
    9. Bitlis'teki sokağa çıkma yasağı
    10. Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın..
    11. Köpeğini öldürenlere video ile mesaj..
    12. Astımda alerjik nezle risk
    13. Yerli ve milli imkanlarla üretildi!..
    14. MEB'den okuldan uzaklaştırma cezası..
    15. TBMM Başkanı Yıldırım İranlı mevkidaşı..
    16. Judo: Avrupa Kulüpler Şampiyonası..
    17. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    18. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    19. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    20. Borsada işlem hacmi sıralaması
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"