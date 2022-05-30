Kahvaltıya bu poğaça tek başına yeter: Kahvaltılık poğaça tarifi

Kahvaltılık poğaça tarifi

Malzemeler

1 Su Bardağı Ilık süt

1 Su Bardağı Sıvı yağ

1 Su Bardağı Ilık su

1 Adet Yumurta

1 Paket Yaş maya

2 Tatlı Kaşığı Tuz

4 Yemek Kaşığı Şeker

6-7 Su Bardağı Un

Kahvaltılık poğaça tarifi nasıl yapılır?

Hamuru için, derin bir yoğurma kabının içerisine ılık süt, ılık su, toz şeker ve yaş maya koyup iyice karıştıralım. Maya eriyince sıvı yağ, yumurta ve tuz ekleyip tekrar karıştıralım. Elde edilen karışıma azar azar un ilave edip iyice yoğuralım. Hazırlanan poğaça hamurunun üzerini örtelim, yarım saat mayalanması için dinlendirelim. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayalım. Şekillendirilen hamuru, yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsisine dizelim. Yumurta sarısı, sıvıyağ ve toz şekeri karıştırıp poğaçaların üzerine sürelim. Ardından susam ve çörek otu serpiştirelim. Tepside mayalanması için 15- 20 dakika kadar bekletelim.180° fırında kontrollü olarak, üzerleri kızarıncaya kadar pişirelim. Fırından çıkarılan poğaçaları, ilk sıcağı çıktıktan sonra servise sunalım.Afiyet olsun.

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