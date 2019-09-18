Kahvaltılarda ve yemeklerin yanında meze olarak sunabileceğiniz yepyeni bir tarif. Kahvaltılık sirkeli domates turşusu nasıl yapılır? Kahvaltılık domates sos nasıl yapılır? İşte detaylar...

Kıpkırmızı rengiyle kahvaltıları süslemesi için sos yapmanın tam vakti! Bu turşu, diğer turşular gibi ağır olmayan ve her türlü yiyebileceğiniz bir alternatife sahip.

Dilerseniz damak tadınıza göre sarımsakları azaltabilirsiniz. Fakat bir gece mutlaka bekletmelisiniz. Çünkü ortaya çıkan asidin, giderilmesi, şişkinlik yapmaması için ara ara havalandırılması gerekir.

Kış hazırlıklarının yanında mutlaka yapmanız ve denemeniz gereken bir tarif. Oldukça pratik ve bu karmaşa içerisinde sizi asla yormayacak kolaylıkta...

Kışa hazırlık önerileri!

Malzemeler

12 adet domates

6 adet acı biber

3 adet sarımsak

yarım çay bardağı sirke

1 yemek kaşığı tuz

4 dilim limon

Sarımsaklı domates sosu nasıl yapılır? Makarna ve kahvaltı için sos tarifi

Öncelikle domates ve biberleri yıkayın. Domatesleri küp küp doğrayın ya da blenderdan geçirin.

Derin bir leğen içerisine; domatesleri, acı biberleri, sirkeyi, limonu ve tuzu harmanlayın.

Bir gece boyunca gazının çıkması için bekletin. Bu esnada ağzının, bir tepsi ya da yayvan bir cisimle, kapalı olduğundan emin olun.

Bir sonraki gün kavanozlara boşaltın ve serin bir alanda bekletin.

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Şimdiden afiyet olsun...