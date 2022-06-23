Kahvaltılık kaşarlı yumurta tarifi: En kolay ve pratik kaşarlı omlet yapılışı
Kahvaltılık kaşarlı omlet nasıl yapılır?
Kaşarlı Yumurta Tarifi İçin Malzemeler
- 2 adet yumurta
- Yarım kase kadar kaşar peyniri
- Pul biber
Kaşarlı Yumurta Tarifi Nasıl Yapılır?
Önce yumurtalarımızı bir kasede çırpıyoruz. Üzerine pul biber ilave ediyoruz. Ayrı bir kaseye kaşar peynirimizi küp küp kesiyoruz. Bir tavaya biraz sıvı yağ ekleyip yumurtayı, üzerine ekliyoruz ve pişiriyoruz. Kapatmaya yakın kaşar peynirini ekleyip bir iki kere karıştırıp altını kapatıyoruz. Afiyet olsun.