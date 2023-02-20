Kahvaltıda bunları yemeyin! Kahvaltıda olmazsa olmaz: Acı, ekmek, peynir, tereyağ! İşte tek tek bu liste

Kahvaltının amacının uzun süre tok hissetmek değil besleyici besinler almak olduğunu söyleyen Dr. Fevzi Özgönül, kahvaltıda kesinlikle yulaf ve kepek içeren gıdaların tüketilmemesini önerdi. Dr. Özgönül, “Bu uzun süre tok hissederim mantığıyla yapılan çok büyük bir yanlıştır. Kahvaltıyı yapış amacımız,bedenimizin akşam ihtiyaç duyduğu yapı malzemelerini ona kazandırmak ve güne enerjili başlamaktır. Bu nedenle kahvaltıda beslenmeyi önemseyelim. Uzun süre tok hissetmek değil yeterince besleyici gıdaları almak önemlidir. Sindirim sistemimiz genelde tembelliğe meyilli olarak çalışır. Eğer siz yiyeceklerin içerisinde sindirimi kolay olan yiyecekleri çok tutarsanız.

Besin değeri yüksek fakat sindirimi uzun sürecek yiyeceklere karşı sindirim sisteminin ilgisi azalır. Bu nedenle özellikle işlenmiş gıdalardan kabul ettiğimiz ve bizim suda eriyen diye açıkladığımız undan yapılmış, şeker ihtiva eden yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Sindirim sisteminiz güçlenene kadar bu tür yiyecekleri sabah kahvaltısında tercih etmeyelim” dedi,

Kahvaltı gevreği de yulaf da zararlı

Bal ve reçel gibi şekerli gıdaların kahvaltıda yenmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Fevzi Özgönül, diyet reçellerin vücudu kandırdığını ve tatlı krizi olarak geri dönüş yaptığını belirtti. Sabah kahvaltısında tercih edilmemesi gereken yiyecekleri ise şöyle sıraladı;

“1 dilimden fazla ekmek. Reçel, hatta diyet reçel dahil (diyet reçel vücudu kandırmaktır. İntikamı tatlı krizi ile olur). Bal ( bal her ne kadar doğal ve sağlıklı olsa da şeker içerdiği için sindirim sistemini tembelleştirir). Her türlü unlu gıda ( eğer 1 dilim ekmek yenilmeyecekse yerine o kadar miktarda börek veya simit olabilir fakat diğer unlu gıdalar yasaklar arasındadır)

Sabah süt ile tüketilen kahvaltılı gevrekler ( Sindirim sistemini tembelleştiren gıdalardandır. Çok kolay sindirilir ve çabuk enerjidir. Odunu talaş yaparak aktığınızda nasıl hemen yanıp sizi ısıtmıyorsa aynı şekilde kahvaltılık gevrekler de günü kurtarır fakat çabuk acıktırır yanında yediğiniz değerli gıdalar sindirilmez küçülemezsiniz.)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kepek ve yulaflı karışımlar ( Sindirim sisteminde pasajı hızlandırdığı ve su çekerek uzun süre tok hissettirdiği için kulağa hoş gelen fakat gece yapılanmanızı engelleyerek size zarar veren yiyeceklerdendir. Çok kabızlık şikayetiniz olduğunda sabahları 1 tatlı kaşığı arada yiyebilirsiniz fakat kesinlikle bu miktarı arttırmaya çalışmayın yoksa yeterince beslenemezsiniz.)

İçi bol malzemeli tost veya poğaça gibi gıdalardan da uzak durun. Çünkü çok malzeme de koysanız yediğiniz tost olduğundan ekmek miktarı malzemeye oranla fazla olacaktır ve sindirim sistemi tembelliği seçecektir."

Kahvaltıda sağlıklı yiyecekler

Kahvaltı %55-60 karbonhidrat oranına sahip olmalıdır.

Tam buğday ekmeği.

Yulaf Ezmesi.

Mısır unundan yapılmış ev ekmeği (özellikle glüten hassasiyeti olanlar için önerilebilir)

Marketlerde satılan tam tahıllı kahvaltı krakerleri (galeta gibi)

Kahvaltıda olmazsa olmaz nelerdir? İşte diğer detayları sizler için araştırdık...

Kahvaltının olmazsa olmazları çay, ekmek, peynir, tereyağ, yumurta ve ağzımızı tatlandıracak sağlık iksiri bal… Gerekli altı yaşamsal element.

Bugün kahvaltıda ne yemeliyim?

Kahvaltı %55-60 karbonhidrat oranına sahip olmalıdır.

Tam buğday ekmeği.

Yulaf Ezmesi.

Mısır unundan yapılmış ev ekmeği (özellikle glüten hassasiyeti olanlar için önerilebilir)

Marketlerde satılan tam tahıllı kahvaltı krakerleri (galeta gibi)

Sabah kahvaltısında lifli yiyecekler

Yüksek miktarda lif içeren 13 gıda

-Yulaf Ezmesi: Özellikle sabah kahvaltılarında tüketebileceğiniz yulaf ezmesi, yüksek lif içeren gıdalardan biri.

-Bulgur: Yüksek miktarda lif ve protein içeren bulgur, bir su bardağı kadar tüketildiğinde 8 gram lif sağlamakta.

-Elma

-Brokoli

-Ispanak

-Havuç

-Bakla

-Yeşil Erik

Şeker oranı yüksek sebzeler...

En çok şeker hangi besinlerde var?

Yüksek miktarda şeker eklenmiş besinler (kek, pasta, kurabiye, bisküvi, çikolata, bar, vb.) ve içecekler (gazlı/gazsız içecekler, hazır meyve suları, enerji içecekleri, spor içecekleri vb.)

Aç karnına acı biber yemek zararlı mı?

Yemeklerde salçası yapılarak da kullanılan biberin çiğ ve acı olmayan hali sindirimi düzenlemede ve sinir sistemini yenilemede etkilidir. Bu özelliği sayesinde uzmanlar sabah kahvaltılarında tüketilmesini tavsiye eder. Kahvaltıda tüketilen biber hem iştah açar hem enerji verir.