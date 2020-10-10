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Aktüel Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi pekmezin lezzet yolculuğu
Aktüel

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi pekmezin lezzet yolculuğu

Trakya'da hasadın başlamasının ardından özenle toplanan üzümler, pekmeze dönüştürülmek üzere kazanlarda kaynatılmaya başlandı - Pekmez üreten Fadime Karakaş: -"Bir gün kazanda kestirme işlemi yapıp diğer gün üzüm sularını kaynatmaya başlıyoruz. Pekmezde herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Tamamen doğal bir ürün"

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:44:09 -
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi pekmezin lezzet yolculuğu

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da özenle toplanan üzümler, kadınların elinde çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden "pekmez" haline getiriliyor.

Çiftçilerin bir yıl boyunca emek verip yetiştirdiği ve kadınlar tarafından toplanan üzümlerin pekmeze lezzet yolculuğu başladı.

Kadınlar, Trakya'nın vazgeçilmez tatları arasında yer alan pekmez yapımı için mahallelerde imece usulüyle çalışıyor.

Toplanan üzümler geleneksel yöntemlerle sıkıldıktan sonra elde edilen su, odun ateşinde uzun süre kaynatılıp karıştırılarak pekmez haline dönüştürülüyor.

Koyulaşan ve kıvamını yakalayan pekmez daha sonra kaplara konulup muhafaza edilerek tüketime hazır hale getiriliyor.

- "Trakya'da üzüm üreticiliğinin büyük kısmı Tekirdağ'da yapılıyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine, Trakya'nın önemli bir tarım yöresi olduğunu söyledi.

Üzüm üretimi ve işlenmesi açısından Tekirdağ'ın önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Öcal, "Trakya'da üzüm üreticiliğinin büyük kısmı Tekirdağ'da yapılıyor. Kadınlarımız kış hazırlıklarına başladı. Özellikle ilimizde pekmez ve bulama çok tüketiliyor. Kadınlar bir araya gelerek pekmez yapıyor. Pekmez kahvaltılarda sıklıkla tüketiliyor." dedi.

Karadeniz Mahallesi'nde yaşayan Fadime Karakaş ise pekmezin Trakya'da en çok tercih edilen kahvaltılık ürünler arasında olduğunu dile getirdi.

Mahalledeki kadınların pekmez, bulama ve salça gibi ürünlerle kış hazırlıklarına devam ettiğini anlatan Karakaş, şöyle konuştu:

"Fabrikalara gönderilenlerin dışında kendimize ayırdığımız üzümleri pekmez yapımında kullanıyoruz. Üzümleri kendi imkanlarımızla sıkarak suyunu alıyoruz. Bir gün kazanda kestirme işlemi yapıp diğer gün üzüm sularını kaynatmaya başlıyoruz. Pekmezde herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Tamamen doğal bir ürün. Organik ve sağlıklı bir ürün. Yapımı biraz zor olsa da emek istese de her yıl yapıyoruz."

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