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Ekonomi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti "Kandıra dartısı" coğrafi işaret yolunda

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:47:11 -
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti "Kandıra dartısı" coğrafi işaret yolunda

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti olan dartıya "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" alınması için başvuruda bulunuldu.

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, büyük emeklerle yapılan tadıyla ünlü Kandıra dartısının tescillenmesi için gerekli adımların atıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kandıra dartısının dünya markası haline gelmesi için ilk adım atarak, "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" için başvuru yaptık. Bölgemizin bu yöresel eşsiz lezzetini tescillemek için kurum olarak çalışmalarımızı başlattık." ifadelerini kullandı.

Sepetçi Mahallesi'nde üretici Yasin Çelik'i ziyaret eden Taşdelen, meşhur dartının yapım aşamasını gözlemleyerek, kayıt altına aldı.

- Kandıra dartısının yapılışı

Dartı, çiğ sütün kaymağının pişirilmesi ve katı kısmının yağından ayrılması sağlanarak hazırlanır. Yaklaşık 10 kilogram sütten, 500 gram kaymak elde edilir ve bunun 300 gramı da dartıya dönüşür. Bu dönüşüm için 3 saat kadar sürekli karıştırma işlemi yapılır. Büyük emeklerle yapılan dartı, kahvaltıların vazgeçilmezi, yemeklerin de eşsiz katığı olarak sofralarda yerini alıyor.

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