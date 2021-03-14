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Kadın - Aile Kahvaltı için sosis nasıl hazırlanır? Kahvaltılık sosis tarifi
Kadın - Aile

Kahvaltı için sosis nasıl hazırlanır? Kahvaltılık sosis tarifi

Kahvaltı için tarifler | Ailecek güzel bin pazar kahvaltısı yapmak isteyenler tarif araştırıyor. Peki, sosis nasıl hazırlanır? Kahvaltıya soslu sosis tarifi | Kaşarlı sosis tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-14 10:06:00 -
Kahvaltı için sosis nasıl hazırlanır? Kahvaltılık sosis tarifi

Pek çok ilde pazar günü kısıtlamaları devam ediyor. Kısıtlamanın olduğu bu günleri keyifli bir aile kahvaltısıyla taçlandırmak isteyenler ise tariflere yakından göz atıyor. Peki, soslu sosis nasıl yapılıyor?

Kahvaltılık sosis tarifi

Malzemeler:

  • 13-14 adet sosis
  • Yarım çay bardağı su
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Sıvıyağ
  • Kaşar peyniri rendesi

Kahvaltı için sosis nasıl hazırlanır?

Öncelikle sosisleri halka halka doğrayın.

Bir tavaya yağı alın ve sosisleri soteleyin.

Ardından salçayı ilave edip kavurun.

Tavaya suyu ekleyip pişmeye bırakın.

Birkaç dakika sonda sosislerin üzerine kaşar peyniri rendesi serpin.

Tavanın kapağını kapatıp ocağın altını kısın.

Peynir eriyince sosisi ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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