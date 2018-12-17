0553 313 94 23

Kahreden kaza! Cenazeden dönen çift...

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde cenazeden dönen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Mehmet Ali Aydın (71) ile eşi Hamdiye Aydın (65) yaşamını yitirdi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 06:33
Kahreden kaza! Cenazeden dönen çift...

Kaza, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Gürgenli köyünde meydana geldi.

Bir yakınının cenazesinden dönen Mehmet Ali Aydın yönetimindeki 29 AR 137 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve araçta birlikte bulunan eşi Hamdiye Aydın’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 5 saatlik çalışmanın ardından çiftin cenazeleri Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince uçurumdan alınarak Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 06:33
  1. Aydın
  2. AFAD
  3. Gümüşhane
  4. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden kritik uyarı: Kar ve sağanak...
    1. Meteorolojiden kritik uyarı: Kar ve..
    2. Vine'ın kurucusu ölü bulundu
    3. İsrail, Filistinli aileleri sürgün..
    4. Kahreden kaza! Cenazeden dönen çift...
    5. Antalya Valiliğinden uyarı: Okullar..
    6. Bakan Koca açıkladı: 25 bin sağlık..
    7. Ve ilk uçuş gerçekleşti.
    8. Bu kareden dakikalar sonra dehşet..
    9. İİT'den Avustralya'nın Kudüs kararına..
    10. Gazetecileri tehdit etti... Neden..
    11. Yunanistan'da özel televizyon kanalı..
    12. Yemen Dışişleri Bakanı el-Yemani:..
    13. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in..
    14. Erman Toroğlu: Başakşehir, bu akşamki..
    15. Ali Ece, Beşiktaş Teknik Direktörü..
    16. Cengiz Ünderli Roma'dan kritik..
    17. Rıdvan Dilmen: Trabzonspor devre..
    18. Yorumcu Ahmet Çakar: Şenol Güneş..
    19. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    20. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    YPG'li teröristler Suudi gazetesine konuştu: Ülkenin topraklarını koru, biz size yardım edeceğiz
    YPG'li teröristler Suudi gazetesine konuştu: Ülkenin topraklarını koru, biz size yardım edeceğiz
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar
    Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    'Uyanık' Rum liderden Türkiye'ye yeni öneri! "4’ü bizim 1’i Türklerin"
    'Uyanık' Rum liderden Türkiye'ye yeni öneri! "4’ü bizim 1’i Türklerin"
    Süleyman Soylu'dan kendisini tehdit eden HDP'lilere tokat gibi cevap: Vız gelir tırıs gider
    Süleyman Soylu'dan kendisini tehdit eden HDP'lilere tokat gibi cevap: Vız gelir tırıs gider