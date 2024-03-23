Kahreden haber: Bir polis şehit oldu
İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan olayda yunus ekibinin virajı alamaması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Furkan Bor şehit oldu. Kazada araçta yer alan polis memuru Faruk Furkan Keleş ise yaralandı.
İstanbul'un Şişli Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında görevini ifa eden yunus ekibinin virajı alamaması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.
Bir polis memuru şehit oldu
Kaza sonrası yaralanan polis memurları 112 ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Furkan Bor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Kazada yaralanan diğer polis memurumuz Faruk Furkan Keleş’in tedavisi sürmekte olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Şehit Furkan Bor'un uğurlama töreni Cumartesi günü saat 10:30'da İstanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde düzenlenecek.
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