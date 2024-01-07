Kahreden görüntü sosyal medyada viral oldu! Gazzeli minik kız korkuyla titredi
Katil İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamı aralıksız sürüyor.
Bugün Gazze'den gelen bir görüntü izleyenleri kahretti. Sosyal medyada viral olan videoda, minik bir Gazzeli kız çocuğunun görüntüleri yer aldı.
Bombardımandan yaralı kurtulan kız çocuğu hastaneye kaldırıldığında hala korkudan titriyordu.
Video Gazzeli çocuklara yönelik zulmü yine gözler önüne serdi.
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