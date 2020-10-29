Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başlatılacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Tanır Mahallesi'ndeki Yassı Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle arkeolojik kazı çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, koruma altındaki Yassı Höyük'te zaman zaman kaçak kazı girişimlerinin olduğunu, arkeolog ve tarihçilerden elde ettikleri bilgilere göre bölgede Anadolu'ya yerleşen ilk halk olan Luvilere ait buluntuların olduğunu aktardı.

Yassı Höyük'teki arkeolojik bilgilerin kurtarılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını istediklerini dile getiren Güven, burada yapılacak kazının bölgenin tarihini gün yüzüne çıkarması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Güven şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızca yapılacak arkeolojik kazı yakında başlayacak. Höyükte ne varsa gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Höyük zaten hazineye ait bir alan ve kamulaştırma işlemleri olmayacağından kazı işlemleri hızlanacak. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığınca kazıları idare etmek üzere bir öğretim görevlisi tahsis edilmesiyle Belediye olarak bizler de hem lojistik hem de maddi destek olacağız."



