  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başlatılacak
Aktüel

Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başlatılacak

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven: - "Kültür ve Turizm Bakanlığımızca yapılacak arkeolojik kazı yakında başlayacak. Höyükte ne varsa gün yüzüne çıkarmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:59:00 -
Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başlatılacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Tanır Mahallesi'ndeki Yassı Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle arkeolojik kazı çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, koruma altındaki Yassı Höyük'te zaman zaman kaçak kazı girişimlerinin olduğunu, arkeolog ve tarihçilerden elde ettikleri bilgilere göre bölgede Anadolu'ya yerleşen ilk halk olan Luvilere ait buluntuların olduğunu aktardı.

Yassı Höyük'teki arkeolojik bilgilerin kurtarılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını istediklerini dile getiren Güven, burada yapılacak kazının bölgenin tarihini gün yüzüne çıkarması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Güven şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızca yapılacak arkeolojik kazı yakında başlayacak. Höyükte ne varsa gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Höyük zaten hazineye ait bir alan ve kamulaştırma işlemleri olmayacağından kazı işlemleri hızlanacak. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığınca kazıları idare etmek üzere bir öğretim görevlisi tahsis edilmesiyle Belediye olarak bizler de hem lojistik hem de maddi destek olacağız."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Perinçek’in kanalında şaşırtan Cübbeli Ahmet Hoca sözleri: Etrafında çok dolaştılar ama…
Gündem

Perinçek’in kanalında şaşırtan Cübbeli Ahmet Hoca sözleri: Etrafında çok dolaştılar ama…

Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Ulusal Kanal'da Prof. Dr. Emin Gürses Cübbeli Ahmet Hoca hakkında yaptığı açıklamada, İstanbul'un Fatih ilçes..
Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, gram altının 2020 yılı sonunda 525 lirayı bulabileceğini iddia etti.
Türkiye'de iki yeni nükleer santral daha kuracak! Detaylar ortaya çıktı
Gündem

Türkiye'de iki yeni nükleer santral daha kuracak! Detaylar ortaya çıktı

Türkiye'de gelecek yıl, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yanı sıra iki yeni NGS'nin kurulumuna yönelik çalışmalar sürdürülecek ve kurum..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay