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Yerel Kahramanmaraş'taki yangından beklenen haber
Yerel

Kahramanmaraş'taki yangından beklenen haber

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Kahramanmaraş'taki yangından beklenen haber

Kahramanmaraş'ın Ahırdağ'ı bölgesindeki orman yangınının kontrol altında olduğu belirtildi.

Onikişubat ilçesine bağlı Rasim Özdenören Mahallesi'nde Ahırdağ'ı bölgesinde ormanlık alanda saat 15.15 gibi yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangının fark edilmesi üzerine yangına bölgeye sevk edilen 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve diğer kurumlara ait su ikmal araçlarıyla müdahale edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalede sonrası kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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